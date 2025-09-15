Epitaciolândia inaugura nova Farmácia Municipal e reforça compromisso com a saúde da população

Nesta segunda-feira, 15, o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do secretário municipal de saúde, Sérgio Mesquita, participou da inauguração oficial da nova Farmácia Municipal de Epitaciolândia. O espaço foi entregue à população como mais uma importante ação voltada para o cuidado e o bem-estar de todos.

A unidade dispõe de um amplo estoque de medicamentos, oferecendo à comunidade mais de 160 princípios ativos essenciais para o tratamento de diversas condições de saúde. O atendimento já se destaca pelo volume de demandas: diariamente, mais de 200 receitas médicas são dispensadas, garantindo acesso gratuito e seguro aos remédios necessários para quem mais precisa.

Durante a inauguração, o prefeito destacou que a farmácia é fruto de uma gestão que tem colocado a saúde como prioridade.

“Estamos investindo em qualidade de vida e garantindo que nenhum cidadão de Epitaciolândia fique sem o tratamento adequado. Essa nova farmácia é mais uma conquista da população e simboliza nosso compromisso em cuidar de gente com dignidade e responsabilidade”, ressaltou Sérgio Lopes.

O secretário de saúde, Sérgio Mesquita, também enfatizou a importância da unidade para fortalecer a rede de atenção básica.

“É uma estrutura preparada para atender a todos com eficiência, garantindo que os medicamentos cheguem às mãos da população com organização e transparência”, afirmou.

Com responsabilidade e dedicação, a gestão municipal segue avançando em ações que buscam acolher, proteger e promover saúde, construindo uma Epitaciolândia cada vez mais justa, digna e humana para todos os cidadãos.

A Farmácia Municipal agora está funcionando na Avenida Santos Dumont, nº 570 – Centro próximo a Lubri Pneus.

