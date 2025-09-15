Flash
Epitaciolândia inaugura nova Farmácia Municipal e reforça compromisso com a saúde da população
Nesta segunda-feira, 15, o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do secretário municipal de saúde, Sérgio Mesquita, participou da inauguração oficial da nova Farmácia Municipal de Epitaciolândia. O espaço foi entregue à população como mais uma importante ação voltada para o cuidado e o bem-estar de todos.
A unidade dispõe de um amplo estoque de medicamentos, oferecendo à comunidade mais de 160 princípios ativos essenciais para o tratamento de diversas condições de saúde. O atendimento já se destaca pelo volume de demandas: diariamente, mais de 200 receitas médicas são dispensadas, garantindo acesso gratuito e seguro aos remédios necessários para quem mais precisa.
Durante a inauguração, o prefeito destacou que a farmácia é fruto de uma gestão que tem colocado a saúde como prioridade.
“Estamos investindo em qualidade de vida e garantindo que nenhum cidadão de Epitaciolândia fique sem o tratamento adequado. Essa nova farmácia é mais uma conquista da população e simboliza nosso compromisso em cuidar de gente com dignidade e responsabilidade”, ressaltou Sérgio Lopes.
O secretário de saúde, Sérgio Mesquita, também enfatizou a importância da unidade para fortalecer a rede de atenção básica.
“É uma estrutura preparada para atender a todos com eficiência, garantindo que os medicamentos cheguem às mãos da população com organização e transparência”, afirmou.
Com responsabilidade e dedicação, a gestão municipal segue avançando em ações que buscam acolher, proteger e promover saúde, construindo uma Epitaciolândia cada vez mais justa, digna e humana para todos os cidadãos.
A Farmácia Municipal agora está funcionando na Avenida Santos Dumont, nº 570 – Centro próximo a Lubri Pneus.
Zico retorna ao Acre após mais de 30 anos e destaca papel da educação e do esporte em palestra sobre liderança
Ídolo do futebol relembrou carreira, falou sobre superação de lesões e reforçou a importância da formação além dos campos
O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, esteve no Acre nesta segunda-feira (15), a convite do governo estadual, para ministrar a palestra “O Papel do Líder: Desafios e oportunidades com quem entende de vitória”. A visita marcou seu retorno ao estado após mais de três décadas.
Antes do evento, o ídolo concedeu entrevista à imprensa e destacou o papel da educação em sua trajetória. “Lá em casa, se não estudasse, não jogava bola. Meu pai sempre exigiu que os filhos tivessem formação, caso o futebol não desse certo”, disse.
Zico também relembrou os desafios enfrentados por conta de uma grave lesão no joelho, que o afastou precocemente dos gramados. Ele encerrou sua carreira profissional em 1994 e, em seguida, destacou-se no futebol de areia, onde conquistou duas Copas do Mundo.
Sobre voltar ao Acre, lembrou sua passagem pelo estado na década de 1990, quando atuava como secretário de Esportes da Presidência da República. “Meu objetivo é fomentar o esporte, não apenas o futebol. As mudanças que queremos dependem da gente”, afirmou.
Reconhecido como um dos maiores ídolos do Flamengo e embaixador do clube, Zico recebeu homenagens e foi citado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, como exemplo de liderança e superação. Ao comentar a eliminação do Brasil na Copa de 1982, respondeu com humildade: “As derrotas também fazem parte de uma carreira vitoriosa”.
Linha do tempo da aposentadoria de Zico:
- 1983: Transferiu-se para a Udinese, na Itália.
- 1989: Disputou seu último jogo oficial pelo Flamengo.
- 1990: Fez um amistoso de despedida do clube.
- 1994: Aposentou-se do futebol profissional.
- 1995: Iniciou carreira no futebol de areia, tornando-se artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo.
- 1996: Conquistou sua segunda Copa do Mundo de Futebol de Areia com a Seleção Brasileira.
Petecão garante caminhonete de R$ 317 mil para ações da Secretaria da Mulher em Epitaciolândia
Fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres é essencial para garantir proteção, oportunidades e mais igualdade. Pensando nisso, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta segunda-feira (15), a liberação de R$ 317 MIL para a aquisição de uma caminhonete destinada à Secretaria Municipal da Mulher de Epitaciolândia.
“É com muita satisfação que destinamos esse recurso. A caminhonete vai ajudar a secretaria a chegar até quem mais precisa, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Não basta ter políticas públicas, é preciso dar condições para que elas cheguem de fato às pessoas”, destacou Petecão.
O prefeito, Sérgio Lopes, que recebeu a notícia com entusiasmo, reforçou a importância da parceria com o senador.
“Quando um recurso como esse chega à nossa cidade, quem ganha é a população. Essa caminhonete vai permitir que nossas equipes realizem atendimentos em campo, levem serviços essenciais às mulheres e promovam ações de proteção e valorização. Agradecemos ao senador Petecão pelo compromisso com Epitaciolândia e com a nossa gente”, afirmou.
O veículo, adquirido por meio de emenda de Transferência Especial — conhecida como Emenda Pix —, será utilizado para fortalecer as atividades da Secretaria da Mulher, apoiando projetos de assistência social, visitas a famílias em situação de vulnerabilidade e ações de prevenção à violência contra mulheres.
“Cada investimento é um passo importante. Quando a gente dá suporte a essas políticas públicas, estamos cuidando não só das mulheres, mas de toda a comunidade. É uma questão de justiça, de respeito e de desenvolvimento para o nosso estado”, completou Petecão.
Com esta ação, Epitaciolândia reforça seu compromisso com a proteção e o fortalecimento das mulheres, mostrando que políticas públicas bem aplicadas fazem a diferença na vida de quem mais precisa.
“O resgate desse evento movimenta a cidade e valoriza os empreendedores”, diz empresária ao comemorar sucesso do Festival de Praia de Brasileia
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório – antiga Praia do Adolfo, reuniu milhares de pessoas entre moradores locais, turistas e empreendedores, movimentando a economia da região do Alto Acre e a fronteira com a Bolívia e o Peru.
Além das atrações musicais e culturais, o evento contou com torneios esportivos, como vôlei e Beach Tennis, além da escolha do Garoto e Garota Verão, títulos conquistados por Rodrigo Oliveira e Khrisna Kauana que foram premiados com R$ 1000 reais cada.
Outra novidade que animou o público foi a descida no tobogã, atração que se tornou destaque do festival.
O palco principal teve mais de cinco atrações musicais entre bandas e DJs se revezaram, garantindo ritmo e energia ao público durante toda a programação.
A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado, resgatou a tradição do Festival de Praia após 20 anos sem edição. A programação segue neste domingo reunindo esportes, cultura, gastronomia e lazer, com DJ Thiago Rodrigues, Torneio de Futevôlei, Motocross, Trio Arrocha, Samba do Carlão, ,Arthur dos Teclados, DJ Herbe Renan, Jhow de Abreu e Banda encerrando a festa.
