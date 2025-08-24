Epitaciolândia estreia com goleada no Estadual de Futsal Feminino Série B

Equipe vence Porto Acre por 6 a 2 e dá passo importante rumo à classificação

O Epitaciolândia Esporte Clube começou sua trajetória no Campeonato Estadual Série B de Futsal Feminino da FAFS 2025 com uma grande apresentação. Em partida realizada neste sábado (23), no Ginásio Coberto Álvaro Dantas, em Rio Branco, a equipe venceu o Porto Acre pelo placar de 6 a 2, garantindo uma estreia de respeito na competição.

O time de Epitaciolândia mostrou superioridade desde os primeiros minutos, controlando a posse de bola e criando as melhores chances de ataque. Com boa movimentação ofensiva e eficiência nas finalizações, a equipe construiu o placar elástico e não deu chances de reação ao adversário. O Porto Acre até tentou equilibrar o jogo em alguns momentos, mas esbarrou na forte marcação e na boa atuação da goleira do Epitaciolândia.

Com o resultado, a equipe não apenas somou seus três primeiros pontos, mas também mostrou que chega forte na busca pela classificação. A vitória com goleada dá confiança para a sequência do campeonato e coloca o time como um dos destaques da rodada inicial.

Na próxima rodada, o Epitaciolândia terá pela frente o Preventório, que empatou em 2 a 2 com o Assermurb em sua estreia. A expectativa é de mais um duelo equilibrado, que pode definir os rumos da tabela já nas primeiras rodadas.

