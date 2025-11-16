Cotidiano
Epitaciolândia Esporte Clube conquista vaga inédita na elite do futsal acreano
Time goleia Preventório por 7 a 2 e se firma como principal força do interior rumo à Série A de 2026
O Epitaciolândia Esporte Clube escreveu um capítulo histórico no futsal acreano ao garantir sua classificação para a Série A de 2026. A equipe venceu com autoridade o Preventório, de Rio Branco, por 7 a 2, na partida de repescagem do Campeonato Estadual 2025, disputada na noite de sábado (15/11), na Quadra Diogo Feijó, na capital.
Um dos grandes destaques da partida foi o ala Sebastian Kiko, autor de três gols e artilheiro da Série B do Estadual com 17 gols marcados. Sua atuação decisiva foi determinante para a vitória e coroou a campanha do time epitaciolandense.
Na outra repescagem, realizada no Ginásio Álvaro Dantas, a equipe de Capixaba superou o Campo Grande de Rio Branco por 5 a 1 e também garantiu vaga na primeira divisão. Os dois times irão se juntar ao Villa City, de Manoel Urbano, campeão da Série B, ampliando para três o número de representantes do interior na elite do futsal acreano.
Segundo o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, o avanço das equipes do interior fortalece a modalidade. “As equipes do interior estão ampliando os investimentos e isso é importante para a modalidade. Vamos ter um Estadual ainda melhor”, avaliou.
Para Jessé de Oliveira, presidente do Epitaciolândia EC, a classificação histórica é fruto de um projeto sólido e de apoio contínuo à modalidade no município.
“A vaga para a Série A é resultado de um trabalho de impulsionamento e valorização do esporte na gestão de Epitaciolândia. O prefeito Sérgio Lopes, junto com desportistas, fundou o Epitaciolândia EC e, em pouco mais de um ano, já colecionamos conquistas importantes, como títulos no Sub-17 e Sub-15, além dessa tão sonhada vaga na categoria principal”, destacou.
Jessé também agradeceu atletas, comissão técnica, apoiadores e torcedores. “A expectativa é de crescimento contínuo. Tudo isso se deve à graça de Deus, ao empenho do grupo e ao apoio do nosso prefeito, idealizador do projeto”, afirmou.
Comentários
Cotidiano
UFC 322 tem duas disputas por 2º cinturão e brasileiro em grande duelo
Islam Makhachev estreia no meio-médio contra o campeão Jack Della Maddalena; Zhang Weili vai para o duelo contra Valentina Shevchenko
Chegou o momento de um dos eventos de MMA mais aguardados de 2025. Na disputa contra o campeão dos meio-médios (até 77,6 kg), Jack Della Maddalena, Islam Makhachev vai estrear na categoria já na briga pelo título. O UFC 322 acontece neste sábado (15/11) e terá o Madison Square Garden, em Nova York, como palco.
Quem também passará pela mesma experiência é Zhang Weili. A chinesa debutará no peso-mosca (até 56,7 kg) contra a campeã Valentina Shevchenko, no evento co-principal da noite. O Brasil marca presença nos duelos centrais, com Carlos Prates na disputa contra Leon Edwards.
Makhachev abriu mão do título de peso-leve para tentar um outro desafio. O russo quer conquistar o segundo cinturão da carreira e pode fazer isso logo na primeira luta na nova categoria. Apesar de estreante, o cartel dele pode lhe dar vantagem.
Zhang x Shevchenko
A luta co-principal é outro fator que torna o evento ainda mais impressionante. Duas das maiores lutadoras da história do UFC irão, enfim, se enfrentar. Zhang Weili fará a primeira luta como peso-mosca contra a campeã Valentina Shevchenko.
A atleta quirguiz é sinônimo de dominância na categoria. Shevchenko segurou o cinturão invicta durante cinco anos, entre 2018 e 2023. Apesar do tropeço para Alexa Grasso, ela recuperou o título na revanche em 2024. A veterana ainda conta com um cartel de 25 triunfos, contra somente quatro derrotas.
Mas alguém pode enfim ter chegado para botar um fim no reinado de Shevchenko. A sensação de vitória é familiar para Zhang. A chinesa era campeã do peso-palha, mas decidiu deixar o título para trás. Graças a isso este grande duelo será possível. Os números dela são também são impressionantes: 26 vitórias e três derrotas.
Brasil no card principal
Ainda entre as lutas protagonistas da noite, o Brasil estará bem representado. Carlos Prates medirá forças com Leon Edwards. O paulista é um dos nomes brasileiros mais cobiçados do momento, principalmente após a vitória no UFC 319.
O carisma de Prates tem conquistado os fãs brasileiros. Dentro do cage, ele tem uma ascenção notável, mas essa talvez seja a prova de fogo para o Pesadelo, como é chamado. Ele é o 9º colocado no dos meio-médios e enfretará o número 4.
Edwards é um nome forte na categoria e já venceu em 22 ocasiões, enquanto só perdeu em cinco. O brasileiro, no entanto, tem o mesmo número de triunfos, somente diferencia nas derrotas, com duas a mais que o inglês.
Comentários
Cotidiano
Corpo de Bombeiros registra queda histórica de 74% nos focos de calor no Acre
Cruzeiro do Sul lidera redução com 81% e mantém qualidade do ar dentro dos padrões da OMS durante todo o verão amazônico
O Corpo de Bombeiros do Acre anunciou, nesta sexta-feira (14), uma redução expressiva de 74% nos focos de calor em comparação ao mesmo período do ano passado. Em Cruzeiro do Sul, a diminuição foi ainda maior: 81% nas queimadas, sem registro de incêndios em áreas de floresta nativa. A qualidade do ar no município permaneceu dentro dos padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao longo de todo o verão amazônico.
Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon, o resultado é fruto direto da operação Fogo Controlado, iniciada em junho em parceria com o governo federal e prefeituras do estado. O Acre recebeu 18 bases de apoio da corporação, que somaram mais de 12 mil atendimentos no período.
“Tivemos uma redução significativa em todo o Estado, foram mais de 74% de diminuição dos focos de calor. Aqui no Vale do Juruá, a redução foi de 76%, e Cruzeiro do Sul se destacou com 81%. Foi um verão com maior quantidade de chuvas, e a corporação aproveitou para intensificar as ações preventivas, orientando a população e produtores rurais sobre o uso controlado do fogo”, explicou Ibernon.
O comandante ressaltou ainda que a manutenção da qualidade do ar trouxe impacto positivo direto para a população. “Conseguimos aliar a produção rural sem prejudicar a vida urbana, com métodos de controle, orientação e conscientização”, afirmou.
Ibernon também destacou que, ao contrário do ano passado — quando incêndios atingiram áreas sensíveis como o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Japim-Pentecostes —, em 2024 não houve registros relevantes de focos que fugissem ao controle. “Continuamos atuando nos atendimentos de resposta, já que é um período de estiagem, mas com uma redução muito maior. Neste ano, não tivemos no Vale do Juruá ocorrências envolvendo floresta nativa, como aconteceu no ano passado”, concluiu.
Comentários
Cotidiano
Galvez vence o Santa Cruz nos pênaltis e conquista o tricampeonato Estadual Sub-17
O Galvez é tricampeão Estadual Sub-17. Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o Imperador venceu o Santa Cruz por 3 a 2 nas penalidades nesta sexta, 14, no Tonicão, e levantou a taça.
Bom nível
Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida de bom nível desde o início. O Santa Cruz fez 1 a 0 com Ronan e no último lance do primeiro tempo, Jaru empatou.
No segundo tempo, Joaquim marcou de cabeça, aos 39, e nos acréscimos o atacante Dheimeson deixou tudo igual.
Nas penalidades
Nas penalidades, o goleiro William defendeu as cobranças de Samuel Santiago e Samuel e garantiu a conquista.
Lance decisivo
A partida estava empatada por 1 a 1 na segunda etapa quando o meia Fred, do Galvez, “deixou o braço” no rosto do zagueiro Ariel, do Santa Cruz, e o árbitro Josué França não expulsou o atleta do Imperador.
Goleiro e artilheiro
William, do Galvez, recebeu o prêmio de melhor goleiro e o atacante Vinícius, do Santa Cruz, marcou 12 gols e fechou a competição como artilheiro.
Você precisa fazer login para comentar.