Epitaciolândia Esporte Clube conquista vaga inédita na elite do futsal acreano

Time goleia Preventório por 7 a 2 e se firma como principal força do interior rumo à Série A de 2026

O Epitaciolândia Esporte Clube escreveu um capítulo histórico no futsal acreano ao garantir sua classificação para a Série A de 2026. A equipe venceu com autoridade o Preventório, de Rio Branco, por 7 a 2, na partida de repescagem do Campeonato Estadual 2025, disputada na noite de sábado (15/11), na Quadra Diogo Feijó, na capital.

Um dos grandes destaques da partida foi o ala Sebastian Kiko, autor de três gols e artilheiro da Série B do Estadual com 17 gols marcados. Sua atuação decisiva foi determinante para a vitória e coroou a campanha do time epitaciolandense.

Na outra repescagem, realizada no Ginásio Álvaro Dantas, a equipe de Capixaba superou o Campo Grande de Rio Branco por 5 a 1 e também garantiu vaga na primeira divisão. Os dois times irão se juntar ao Villa City, de Manoel Urbano, campeão da Série B, ampliando para três o número de representantes do interior na elite do futsal acreano.

Segundo o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, o avanço das equipes do interior fortalece a modalidade. “As equipes do interior estão ampliando os investimentos e isso é importante para a modalidade. Vamos ter um Estadual ainda melhor”, avaliou.

Para Jessé de Oliveira, presidente do Epitaciolândia EC, a classificação histórica é fruto de um projeto sólido e de apoio contínuo à modalidade no município.

“A vaga para a Série A é resultado de um trabalho de impulsionamento e valorização do esporte na gestão de Epitaciolândia. O prefeito Sérgio Lopes, junto com desportistas, fundou o Epitaciolândia EC e, em pouco mais de um ano, já colecionamos conquistas importantes, como títulos no Sub-17 e Sub-15, além dessa tão sonhada vaga na categoria principal”, destacou.

Jessé também agradeceu atletas, comissão técnica, apoiadores e torcedores. “A expectativa é de crescimento contínuo. Tudo isso se deve à graça de Deus, ao empenho do grupo e ao apoio do nosso prefeito, idealizador do projeto”, afirmou.

Relacionado

Comentários