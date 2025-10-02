Cotidiano
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando momentos de muita emoção e superação. A Escola de Artes Marciais Leão Dourado marcou presença com 11 competidores e obteve resultados expressivos: 5 campeões, 5 empates e apenas um atleta sem resultado.
Entre os medalhistas que representaram com garra o município estão: Davi Emanoel Franco, Ana Vanessa Lima, Lorenzo Alves, Julia Guimarães e Maicon Daniel Pani, nomes que já despontam como promessas do esporte local.
A participação dos atletas reforça a importância de ações que incentivam o esporte como ferramenta de transformação social. Em Epitaciolândia, o projeto “Artes Marciais nas Escolas” vem sendo desenvolvido com esse propósito: promover o desenvolvimento físico, emocional e social de jovens estudantes do Ensino Fundamental I, por meio da prática regular de esportes, em especial das artes marciais.
Mais do que formar atletas, o projeto busca contribuir para a formação cidadã, estimulando valores como disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe, além de mostrar a relevância do esporte na construção de uma sociedade mais saudável e consciente.
CBF antecipa Brasileiro para janeiro e cria final única na Copa do Brasil
A CBF fez uma reforma significativa nos seus dois principais campeonatos no calendário de 2026. O Brasileirão começará bem antes, em 28 de janeiro, e se estenderá até dezembro. A Copa do Brasil terá final em jogo único, além das quatro fases iniciais com apenas uma partida de ida.
Além disso, outra medida que entra em vigor foi a redução de 16 para 11 datas dos Estaduais, que já tinha sido anunciada pela confederação. Os estaduais começam em 11 de janeiro. A Supercopa do Brasil está prevista para 24 de janeiro.
“Gostaria de reforçar todo o trabalho e comprometimento de toda a equipe da CBF, que se debruçou sobre um assunto tão importante para o futebol brasileiro. Tivemos que cortar na própria carne. Mas a CBF não tinha mais tempo. As mudanças eram necessárias. Acredito que foi a melhor escolha. Vamos futuramente colher os frutos dessas mudanças”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.
As mudanças no calendário tiveram o objetivo de reduzir o número de jogos dos times da Série A. No total, haverá uma queda de seis a oito partidas por equipe da elite do futebol na temporada — cortes nos Estaduais e na Copa do Brasil.
Classificação e jogos
Brasileirão
Em outra ponta, a CBF também aumentou o tamanho das competições para times menores, além de criar novos campeonatos como a Copa Sul-Sudeste. Neste caso, a ideia é aumentar a quantidades de jogos para essas equipes, tornando-as mais viáveis.
“Hoje anunciamos mudanças profundas e necessárias. Os compromissos do meu discurso de posse foram cumpridos. Os objetivos são reduzir a carga de jogos e ampliar as oportunidades de competições nacionais para equipes que há muito tempo passam meses inativas. É uma questão de justiça esportiva, desenvolvimento sustentável e equilíbrio”, afirmou o presidente da CBF.
Essas duas modificações foram pensadas em meio a uma temporada difícil para o calendário por conta da Copa-2026. O Mundial nos EUA, México e Canadá vai impor uma paralisação de 55 dias no ano para o futebol de clubes —inclui o período de preparação.
O modelo de calendário vale para o ciclo até 2029, já que o futebol brasileiro será impactado pela Copa 2026, Copa Feminina 2027, Copa América 2028 e Copa do Mundo de Clubes 2029.
“O calendário anterior estava insustentável. Era fazer um elefante caber em uma casinha de cachorro”, disse o diretor de competições da CBF, Julio Avellar.
Veja os principais pontos:
O Brasileirão inicia-se em 28 de janeiro, com uma antecipação de dois meses em relação a 2025. A competição para em maio por causa da Copa do Mundo e será retomada em julho. Depois, se estende até dezembro.
Pela primeira vez, o Brasileiro e Estaduais serão disputados simultaneamente por um mês e meio. Estaduais se iniciam em 11 de janeiro e vão até 8 de março —é obrigatório o final nesta data.
Estaduais com times da Série A terão só 11 datas disponíveis. Estados sem equipes na primeira divisão terão mais flexibilidade.
Copa do Brasil passa a ter final em jogo único em sede escolhida antes do torneio. A partida será a última da temporada, após o Brasileiro. O início da Copa do Brasil é em 18 de fevereiro e vai até a segunda semana de dezembro.
Copa do Brasil terá jogos únicos até a quarta fase. Na fase seguinte, entram os times da Libertadores e Sul-Americana já com jogos de ida e volta, mata-mata.
A Copa do Brasil terá um aumento do número de times: de 92 para 126. Todos os 20 clubes da Série A estarão classificados automaticamente. Isso acaba com o risco para equipes como o Botafogo, que ainda não tinha vaga garantida.
Copa Nordeste não terá mais os times que disputem a Libertadores ou a Sul-Americana. Por exemplo, em 2025, Bahia e Fortaleza não jogariam a competição. A Copa Nordeste passa de 16 para 20 times.
A CBF passa a ter três Copas regionais. Além da Nordeste, será mantida a Copa Verde e implementada a Copa Sul-Sudeste. A data das Copas é de 25 de março a 7 junho, isto é, após os Estaduais. A Copa Verde terá 24 clubes, e a Copa Sul-Sudeste, 12.
A Copa Sul-Sudeste é a nova competição regional criada pela CBF, com 12 clubes, reunindo três Estados do Sudeste (RJ, SP, MG) e do Sul (RS, SC e PR) – Espírito Santo está no centro-oeste para a CBF e incluído na Copa Verde. Essa competição não terá os times nas competições sul-americanas, isto é, a maioria da Série A. Outros times da elite – não classificados às sul-americanas – podem optar por jogar ou não o torneio.
A Série C vai ter um aumento no número de clubes de forma paulatina. Em 2026, serão mantidos os 20 times. Mas, até 2028, será disputada com 28 equipes.
A Série D vai ter um crescimento significativo: sairá de 64 para 96 times. A ideia é garantir um calendário mais extenso durante o ano para equipes menores.
Gustavo Neves participa de encontro nacional sobre combate à manipulação de resultados
O delegado Gustavo Neves, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), começou a participar no Ministério do Esporte nessa segunda, 29, em Brasília, no Distrito Federal, do I Encontro Técnico Nacional sobre o Combate à Manipulação de Resultados Esportivos.
O encontro reúne autoridades de segurança pública e entidades esportivas com o objetivo de estruturar uma política pública de combate às fraudes esportivas (manipulação de resultados) e será encerrado nesta quarta, 1º de outubro.
“O combate à manipulação de resultados e às fraudes esportivas é uma nova frente de atuação e exige uma integração nacional. A presença da Polícia Civil do Acre neste debate fortalece a nossa capacidade de identificar esquemas criminosos ligados à lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilícitas associadas a apostas ilegais”, declarou Gustavo Neves.
Acre com partidas suspeitas
A CBF contratou, em 2023, a empresa suíça Sportradar para desenvolver um trabalho no futebol brasileiro e no relatório apresentado com base no Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS), emitido a partir da análise do mercado de apostas, o futebol acreano apresentou partidas suspeitas no Campeonato Estadual e na Copa Verde. Uma investigação foi iniciada, mas ninguém foi punido.
*Com informações da assessoria da Polícia Civil do Acre
FEAB define grupos e fórmula de disputa do Campeonato Estadual
A Federação Acreana de Basquete (FEAB) realizou nessa terça, 30, o congresso técnico do Campeonato Estadual Adulto, no feminino e masculino, e definiu os grupos e as fórmula de disputa do torneio.
Estadual masculino
As 12 equipes do torneio masculino foram divididas em duas chaves de seis e todas jogarão entre si dentro dos grupos. Os dois primeiros classificados avançam para as semifinais e os vencedores disputam o título.
Estadual feminino
Os 5 times da competição no feminino jogarão entre si em um turno único e os dois primeiros classificados decidem o título.
Equipes do feminino
ABMAC
AAB
UFAC
NBX (Xapuri)
Jordão
Grupos do masculino
A
Atlético
AAB “B”
Old School “B”
New City
Floresta Acreano
Resenha
B
América
AAB
Los Hermanos
NBX
Old School
Jordão
