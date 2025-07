Epitáciolândia EC vence no masculino e assume a vice-liderança; no feminino, equipe perde a invencibilidade e a ponta da tabela

3ª Rodada do Estadual Sub-17 de Futsal movimenta o fim de semana em Rio Branco

A 3ª rodada do Campeonato Estadual de Futsal Sub-17, promovido pela Federação Acreana de Futsal (FAFS), agitou o sábado (12) no Centro Integrado de Esporte para a Comunidade (CIEC), em Rio Branco (AC). As disputas ocorreram nas categorias masculina e feminina, com destaque para os confrontos envolvendo a equipe do Epitáciolândia Esporte Clube.

No masculino, o Epitáciolândia EC superou o Campo Grande com o placar de 4 a 1. Com o resultado, a equipe garantiu a vice-liderança do grupo, beneficiada pelo saldo de gols.

Já no feminino, o cenário foi diferente. Desfalcado, o time feminino do Epitáciolândia EC foi derrotado por 2 a 0 pela Real Sociedade. A derrota marcou o primeiro revés da equipe na competição, que também perdeu a liderança do grupo. Apesar disso, o time ainda se mantém na segunda colocação da tabela.

A próxima rodada está prevista para o próximo fim de semana, com expectativa de novos duelos decisivos na reta classificatória do Estadual.

