Epitaciolândia EC vence e garante classificação como líder isolado do Grupo 5 no Estadual Sub-15

Time mostra força e domínio em campo, vence o Independência por 3 a 1 e segue invicto para as oitavas de final

O Epitaciolândia Esporte Clube confirmou sua excelente fase no Campeonato Estadual Sub-15 Masculino de Futebol, organizado pela Federação Acreana de Futebol (FAF). A equipe venceu o Independência por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (17), no Florestinha, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Com o resultado, o time epitaciolandense garantiu a liderança isolada do Grupo 5 e manteve a invencibilidade no torneio.

Demonstrando entrosamento e superioridade durante toda a partida, o Epitaciolândia EC impôs seu ritmo e controlou o jogo do início ao fim. O destaque ficou por conta do camisa 10, Felipe, autor de dois gols, e do zagueiro Rivaldo, que também balançou as redes e consolidou a vitória da equipe.

Com a classificação assegurada, o Epitaciolândia EC agora se prepara para a fase de mata-mata, quando entram em disputa as oitavas de final. O elenco segue em ritmo intenso de treinos, determinado a manter o bom desempenho e seguir firme na busca pelo título estadual.

