Epitaciolândia EC estreia com empate no feminino e derrota no masculino no Estadual Sub-17 de Futsal

A Juventus venceu o Wydad Casablanca, neste domingo (22), na Filadélfia, por 4 a 1, e praticamente garantiu uma das vagas do grupo G da Copa do Mundo de Clubes. O time marroquino está eliminado.

O grande nome da partida foi Kenan Yildiz, camisa 10 da Velha Senhora. O turco de apenas 20 anos marcou os três gols, mas a Fifa considerou que o primeiro foi contra de Boutouil e tirou o que seria o primeiro hat-trick do Mundial.

Apesar disso, Yildiz brilhou marcando dois golaços, um em cada tempo, e empatou na artilharia com Ángel di María (Benfica), Michael Olise e Jamal Musiala (ambos do Bayern), todos com três gols.

Só um desastre elimina a Juventus

Após golear o Al Ain e, agora, vencer o Wydad Casablanca, a Juventus só não vai disputar as oitavas de final se houver um desastre na sequência do grupo G.

O único cenário para uma possível eliminação precisaria de uma improvável derrota do Manchester City para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na partida deste domingo, às 22h (de Brasília).

Caso o improvável aconteça, a Juventus ainda teria que perder para o Manchester City na última rodada, com uma diferença de gols considerável, para ser eliminada. A vaga deve ser carimbada ainda neste domingo.

Como foi o jogo

Assim como havia feito na estreia, a Juventus não quis dar papo para zebra e começou a partida em alta rotação. O placar foi aberto logo aos 6 minutos no Lincoln Financial Field.

Yildiz tabelou com Khéphren Thuram e bateu cruzado, na direção do gol. O chute contou com leve desvio do zagueiro Boutouil, o suficiente para a Fifa creditar o lance como gol contra.

Mas o turco de 20 anos não deixou dúvidas aos 16 minutos, quando recebeu de Cambiaso na entrada da área e encheu o pé, acertando o ângulo do goleiro Mehdi Benabid. Golaço e 2 a 0 para a Juventus.

Wydad devolve golaço, para a festa da torcida

Empurrado por uma torcida fanática, o Wydad Casablanca deu emoção à partida aos 25 minutos da etapa inicial, também com um golaço.

Amrabat acertou um passe milimétrico para Lorch, que tocou de cavadinha na saída do goleiro Di Gregorio, e a bola morreu mansamente no gol da Juventus.

Em festa, os marroquinos foram à loucura, com direito a sinalizadores vermelhos acesos na Filadélfia, cobrindo o gramado de fumaça.

Vitória vira goleada na etapa final

Apesar do belíssimo gol de honra, a Juventus voltou ao segundo tempo disposta a afastar de vez a possibilidade da zebra. Mais uma vez, nos talentosos pés de Kenan Yildiz.

Aos 24 minutos, o turco recebeu de Kolo Muani dentro da área, driblou o marcador com um corte seco e tocou com categoria no canto esquerdo de Benabid: 3 a 1.

A vitória virou goleada nos acréscimos, quando o sérvio Vlahovic, que mais uma vez começou a partida no banco de reservas, sofreu um pênalti, converteu e fez o quarto dos italianos.

Fonte: CNN

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários