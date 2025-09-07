Epitáciolândia EC balança as redes 20 vezes em rodada do Estadual de Futsal Série B 2025

Equipes masculina e feminina brilham em Rio Branco com goleadas expressivas

O Epitáciolândia Esporte Clube deu um verdadeiro show de ofensividade neste sábado (6), no Ginásio do Sesc/Bosque, em Rio Branco, pelo Campeonato Estadual de Futsal Série B da FAFS 2025. Somando as atuações do masculino e do feminino, o clube marcou impressionantes 20 gols em um único dia de competição.

No duelo masculino, o Epitáciolândia atropelou o Café com Leite, de Porto Acre, por 14 a 3, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. Já no feminino, a equipe manteve o ritmo avassalador e venceu o Bujari por 6 a 2, assumindo a liderança do grupo.

Resultados:

Masculino: Epitáciolândia EC 14 x 3 Porto Acre – CCL

Feminino: Epitáciolândia EC 6 x 2 Bujari

Com o saldo positivo, o Epitáciolândia mostra força e se consolida como destaque da Série B 2025, impressionando pela alta média de gols em quadra.

Imagens:

