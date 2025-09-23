Cotidiano
Epitaciolândia e Vila City avançam às semifinais da Série B Masculino de Futsal
Quartas de final seguem neste fim de semana; finalistas garantem vaga direta na elite da competição
O Campeonato Acreano de Futsal Série B Masculino conheceu, neste sábado (20), os dois primeiros classificados para as semifinais. No Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o Epitaciolândia EC venceu o Montenegro por 3 a 1, enquanto o Vila City superou o Xapuri em uma partida movimentada, com placar de 5 a 3.
Com os resultados, Epitaciolândia e Vila City garantiram presença na próxima fase. Ainda restam duas partidas pelas quartas de final para definir os demais semifinalistas: Adesg x PSC e Capixaba x Rio Branco.
De acordo com o regulamento, os finalistas da Série B conquistam acesso direto para a Série A do estadual. Já o 3º e 4º colocados disputarão a repescagem contra os lanternas da elite, valendo outras duas vagas na divisão principal.
PSC e Café com Leite vencem na rodada de abertura da Seletiva
Duas partidas marcaram nesta segunda, 22, no ginásio Álvaro Dantas, a abertura da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte de Futsal. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.
No primeiro jogo, o PSC derrotou o Preventório por 4 a 2 e no segundo confronto, o Café com Leite/Porto Acre bateu o Lyon por 6 a 5.
Mais dois jogos
A Seletiva terá sequência nesta terça, 23, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com mais dois jogos. Preventório e Lyon disputam a primeira partida e no segundo confronto o Café com Leite enfrenta o PSC.
Federação abre inscrições do Campeonato Estadual 2025
O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) abre nesta terça, 23, as inscrições para o Campeonato Estadual Adulto, no feminino e masculino.
“A diretoria da federação se reuniu e decidiu promover o Estadual. Estamos com as inscrições abertas até a próxima sexta (26) e a meta é fechar a temporada com uma grande competição”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.
Uma competição
A temporada de 2025 do basquete iniciou cercada de grandes expectativas, mas até o momento a FEAB conseguiu promover somente o Campeonato Estadual 3×3. O Estadual, dependendo do número de equipes, deve “salvar” o ano do basquete acreano.
Desafio Acre x Rondônia Sub-15 e 17 com datas definidas
O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, confirmou para os dias 1º e 3 de novembro o desafio entre Acre e Rondônia nas categorias Sub-15 e 17.
“Vamos realizar os jogos no Centro de Desenvolvimento, em Porto Velho, e no Tonicão. Nossa intenção é fortalecer ainda mais as categorias de base entre os dois Estados e esse é um primeiro passo”, afirmou Adem Araújo.
Maydenson e Chumbinho
Segundo Adem Araújo, Maydenson Costa será o treinador do Sub-15 e Eriano Santos (Chumbinho) do Sub-17.
“As convocações das duas seleções serão realizadas em outubro. Vamos garantir condições para um para um período de treinamento das duas equipes”, disse o presidente.
