Epitaciolândia é vice-campeã no Desafio Internacional de Futsal.

A seleção municipal de Epitaciolândia conquistou o vice-campeonato no Desafio Internacional de Futsal realizado nesta sexta-feira (4) no ginásio poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, em Brasiléia, interior do Acre. O torneio reuniu equipes do Brasil e da Bolívia em uma competição de alto nível.

O sul-americano de futsal reuniu as quatro seleções do regional do Alto Acre (Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri), da Bolívia foi representada Clube Fronteira e Clube Joyas.

Este desempenho reforça a tradição de Epitaciolândia no futsal acreano. Recentemente, em dezembro de 2024, a cidade havia sido campeã do Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 no feminino, enquanto no masculino terminou como vice-campeã.

Jogos:

Epitaciolândia EC 1 x 0 Seleção de Xapuri

Epitáciolândia EC 2x 1 Joyas/ Bolívia

Final:

Epitáciolândia EC 1 x 3 Seleção de Brasiléia

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários