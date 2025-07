Epitaciolândia e Rio Branco registram as menores temperaturas da região Norte

Como parte de sua atuação, a PCAC disponibilizou o ônibus do Instituto de Identificação para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Serão ofertados 40 atendimentos por noite, destinados ao público em geral com idade a partir de 12 anos, garantindo cidadania e acesso a direitos fundamentais para a população do Juruá. A iniciativa tem atraído grande público, principalmente moradores de áreas rurais e de difícil acesso.

Além do atendimento, a Polícia Civil também participa com um estande integrado à Segurança Pública, onde expõe parte de seu trabalho investigativo e preventivo, promovendo aproximação com a sociedade.

Durante a abertura oficial da feira, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, visitou o estande da Polícia Civil e conheceu de perto o trabalho realizado no ônibus do Instituto de Identificação. A presença do governador reforça a importância das ações integradas entre governo e forças de segurança na promoção de cidadania e no fortalecimento da presença do Estado no interior.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da participação da instituição em eventos como a Expoacre Juruá. “Estar presente na Expoacre Juruá é reafirmar o nosso compromisso com a população do Vale do Juruá. Além de levarmos serviços essenciais, como a emissão do novo documento de identidade, mostramos um pouco do trabalho que realizamos diariamente. É também uma oportunidade de aproximação com a comunidade, mostrando que a Polícia Civil está acessível e pronta para servir,” afirmou o delegado-geral.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários