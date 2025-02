Epitaciolândia é o primeiro município a assinar o Protocolo de intenção de adesão do CIRESO/Acre – Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre.

O prefeito Sérgio Lopes participou da cerimônia de abertura do ano legislativo em Epitaciolândia, marcando o início dos trabalhos da Câmara Municipal para o ano. O evento, que contou com a presença de vereadores, servidores públicos e representantes da comunidade, destacou a importância do diálogo e da colaboração entre os poderes Executivo e Legislativo para o desenvolvimento do município.

Durante a solenidade, o prefeito enfatizou os desafios e prioridades para a gestão, como saúde, educação, infraestrutura e geração de empregos, reforçando o compromisso de sua administração em trabalhar em conjunto com os vereadores para atender às demandas da população. Ele também ressaltou a necessidade de transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A abertura do ano legislativo é um momento simbólico e estratégico, pois estabelece as diretrizes para as discussões e votações que ocorrerão ao longo do ano. A participação do prefeito Sérgio Lopes reforça a importância da integração entre os poderes para garantir avanços significativos em benefício de Epitaciolândia e seus cidadãos.

Antonio Rosiclei, Presidente da Casa do Povo enfatizou a importância da harmonia entre os poderes executivo e legislativo.

“Hoje, com uma câmara renovada, estamos iniciando o ano legislativo. Temos a honra de receber a visita do prefeito Sérgio Lopes, isso é uma clara demonstração de união e harmonia, porém de independências das relações entre as duas entidades. Estamos a serviço do povo e precisamos desse alinhamento para que os trabalhos fluam de forma constante”. Destacou o presidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários