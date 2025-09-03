A Prefeitura de Epitaciolândia publicou nesta quarta-feira, 03, edital de chamamento nº 050/2025, convocando candidatos aprovados no concurso público para cargos efetivos do quadro funcional do município.

De acordo com o documento, os convocados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, nº 257, bairro Aeroporto, no período de 3 a 10 de setembro, das 7h às 13h. O atendimento será feito pessoalmente ou por meio de procurador legalmente habilitado.

Os candidatos devem apresentar a documentação exigida, que inclui foto 3×4, RG, CPF, título de eleitor e certidões negativas, além de comprovante de endereço, carteira de trabalho, declaração de não acumulação de cargos públicos, dados bancários para abertura de conta e atestado admissional/ocupacional.

Segundo o edital, o candidato que não comparecer dentro do prazo estabelecido será automaticamente desclassificado, e eventuais desistências deverão ser formalizadas por escrito.Epitaciolândia convoca aprovados em concurso para assinatura de contrato

A Prefeitura de Epitaciolândia publicou nesta quarta-feira, 03, edital de chamamento nº 050/2025, convocando candidatos aprovados no concurso público para cargos efetivos do quadro funcional do município.

De acordo com o documento, os convocados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, nº 257, bairro Aeroporto, no período de 3 a 10 de setembro, das 7h às 13h. O atendimento será feito pessoalmente ou por meio de procurador legalmente habilitado.

Os candidatos devem apresentar a documentação exigida, que inclui foto 3×4, RG, CPF, título de eleitor e certidões negativas, além de comprovante de endereço, carteira de trabalho, declaração de não acumulação de cargos públicos, dados bancários para abertura de conta e atestado admissional/ocupacional.

Segundo o edital, o candidato que não comparecer dentro do prazo estabelecido será automaticamente desclassificado, e eventuais desistências deverão ser formalizadas por escrito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários