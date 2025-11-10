Acre
Epitaciolândia convoca aprovados em concurso e processo seletivo para contratação
A Prefeitura de Epitaciolândia publicou nesta segunda-feira, 10, dois editais de convocação (nº 054/2025 e nº 055/2025) para a contratação de profissionais aprovados em processos seletivos e concurso público realizados pelo município.
As convocações foram assinadas pelo prefeito Sérgio Lopes (PL) e têm como objetivo preencher cargos temporários e efetivos no quadro funcional da administração municipal.
De acordo com os editais, os candidatos devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, nº 257, bairro Aeroporto, entre os dias 10 e 14 de novembro, das 7h às 13h, para assinatura dos contratos. O atendimento também será feito mediante procuração legalmente reconhecida.
Os convocados precisam apresentar uma série de documentos pessoais e comprovatórios, como identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidões negativas, atestado médico admissional e comprovante de habilitação para o cargo. O não comparecimento dentro do prazo resultará na desclassificação automática.
No Edital nº 054/2025, referente à substituição de cargos temporários, foram convocadas três candidatas para o cargo de psicólogo: Solange Maria Rodrigues da Silva, Emiliaany Nascimento da Silva e Marcilene da Silva Duarte. Já o Edital nº 055/2025, que trata da convocação de aprovados em concurso público para cargos efetivos, convoca a médica Jumayra da Costa Ribeiro.
Comentários
Acre
Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para professores e servidores da Educação
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), publicou nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE) uma nova convocação referente ao seletivo simplificado nº 05/2025, para contratação temporária de professores e servidores administrativos da rede municipal de ensino.
Os candidatos aprovados devem comparecer à Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, localizada na Rua Alfredo Zaire, nº 102, bairro Bela Vista, nos dias 6 e 7 de novembro, conforme o cargo e o horário indicados.
De acordo com o edital, a convocação inclui cargos como merendeira, assistente de creche, assistente escolar, professor da Educação Infantil (creche e pré-escola), professor do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e professores da Educação Especial, nas modalidades AEE, bilíngue, mediador e Libras.
O comparecimento para fins de lotação deve ocorrer das 8h às 12h para os cargos de merendeira, assistente de creche, assistente escolar e professores da Educação Infantil, e das 14h às 17h para os cargos de professor do Ensino Fundamental e Educação Especial.
A Seme alerta que os candidatos que não se apresentarem no prazo e local determinados serão considerados desistentes, e suas vagas serão automaticamente repassadas a outros candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação geral.
Os convocados devem apresentar originais e cópias de documentos pessoais e comprovatórios, incluindo identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho, diplomas de escolaridade, comprovante de quitação eleitoral e atestado médico de aptidão física e mental. Também é exigida a declaração de não acúmulo de cargo público, além da declaração de bens.
Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria Municipal de Educação, localizada na sede da Prefeitura de Rio Branco.
Comentários
Acre
MPF instaura procedimento para fiscalizar obras e serviços em terras indígenas Kaxinawá
O Ministério Público Federal (MPF) no Acre instaurou nesta segunda-feira, 10, um procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas para fiscalizar a execução de obras e serviços destinados à Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, localizada no município de Feijó. A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 40, assinada pelo procurador da República Luidgi Merlo Paiva dos Santos.
De acordo com o documento, o procedimento terá duração inicial de um ano e tem como objetivo acompanhar a atuação dos órgãos responsáveis pela execução de ações voltadas às comunidades indígenas da região.
Entre as demandas monitoradas estão: Paralisação da obra do posto de saúde na Aldeia Morada Nova; Reforma e ampliação da Escola Tekahayne Shanenawa, também na Morada Nova; Asfaltamento do ramal da BR-364, no trecho entre Feijó e Tarauacá, que dá acesso à aldeia (1.200 metros); Instalação e ampliação da rede de energia elétrica em diversas aldeias, como Shaneyhu, Vitória, Dois Irmãos, Paredão, Nova Vida, Shanenawá, Cardoso, Shane Kaya, Shane Tatxa Kaya, Ayani e Aldeia 40; Implantação de sistemas solares nas aldeias Xinã Xara e Ni Shuvini e Fornecimento de equipamentos de informática para a Cooperativa Vakayne e a Associação ACOSMO.
O MPF destacou que o procedimento foi aberto após informações encaminhadas pela empresa Energisa, responsável pelo atendimento da Terra Indígena por meio do Programa Luz Para Todos. A concessionária informou ter protocolado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o pedido de licenciamento ambiental da obra e solicitado à Funai autorização de ingresso para realizar registros fotográficos e apresentar documentação complementar.
Segundo a portaria, a iniciativa visa garantir que os projetos destinados às comunidades indígenas sejam executados de forma regular e eficiente, respeitando as normas ambientais, culturais e de direitos coletivos dos povos originários.
Comentários
Acre
Inmet emite alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todo o Acre
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta segunda-feira, 10, um aviso meteorológico de chuvas intensas para todo o estado do Acre, com grau de severidade classificado como “perigo potencial”.
O alerta segue válido até as 10h de terça-feira (11). De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h.
A área de abrangência do aviso inclui todos os municípios acreanos, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia e Xapuri, conforme o mapa divulgado pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).
Você precisa fazer login para comentar.