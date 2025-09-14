Cotidiano
Epitaciolândia conquista bicampeonato do Acreano de Futsal Feminino Sub-17
Equipe confirma favoritismo, vence duelo equilibrado e ergue a taça pelo segundo ano seguido.
O Epitaciolândia escreveu mais um capítulo marcante em sua história no futsal feminino. Em um duelo acirrado contra o Villa, disputado na noite deste sábado (13), no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, a equipe do interior venceu por 3 a 2 e sagrou-se campeã do Campeonato Acreano de Futsal Feminino Sub-17.
Com o resultado, o clube comemora o bicampeonato consecutivo da categoria, após também ter levantado a taça em 2024. A conquista consolida a hegemonia do Epitaciolândia entre as jovens promessas do futsal acreano e reforça o trabalho de base que vem sendo desenvolvido na cidade.
O presidente Jessé celebrou o feito histórico e fez questão de reconhecer o esforço de todos os envolvidos. “Essa vitória é fruto da dedicação das nossas atletas, comissão técnica, parceiros e torcedores que sempre acreditaram no projeto. Quero agradecer, em especial, ao prefeito Sérgio Lopes, que tem sido um apoiador fundamental do clube desde sua fundação”, destacou.
A trajetória vitoriosa demonstra não apenas a força do elenco dentro de quadra, mas também a união da comunidade em torno do esporte. O título inédito conquistado em 2024 e agora confirmado com o bicampeonato em 2025 fortalece o nome do Epitaciolândia no cenário esportivo estadual e inspira outras jovens a ingressarem no futsal.
Com a conquista, a expectativa é que o clube siga investindo nas categorias de base e continue revelando talentos para o futuro do futsal acreano, reafirmando-se como uma potência em ascensão no estado
Preventório e Atlético Xapuriense fazem confronto isolado do Estadual
Preventório e Atlético Xapuriense fazem neste sábado, 13, a partir das 19h30, no Sesc, um confronto isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série A.
Ley contratado
A diretoria do Preventório fechou a contratação do experiente ala Ley para a sequência do Estadual. O atleta estreou na vitória contra o Veneza e será uma peça importante diante do Xapuriense.
Manter os 100%
O Atlético Xapuriense vai tentar contra o Preventório manter os 100% de aproveitamento na competição. A equipe é uma das favoritas ao título.
Jogo adiado
Quinarí e Campo Grande deveriam se enfrentar em Senador Guiomard neste sábado. Contudo, a diretoria do Campo Grande pediu o adiamento da partida por causa de problemas no transporte.
Brasileia e Rio Branco disputam o título do Estadual Sub-20
Brasileia e Rio Branco disputam neste sábado, a partir das 19 horas, em Brasileia, o título do Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado no tempo normal, o título vai ser definido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.
Pressão da torcida
Brasileia tem uma equipe bem ajustada e ainda terá a pressão da torcida para tentar a conquista do título jogando em casa.
Título inédito
O Rio Branco vai para a fronteira em busca de um título inédito. A equipe conta com promessas do futsal acreano e mesmo atuando fora de casa pode voltar com a taça.
Mirassol “azeda” volta de Arthur, vence o Grêmio e vai ao G4 do Brasileirão
O Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0 na tarde deste sábado (13), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o retorno de Arthur Melo com a camisa do Tricolor Gaúcho, mas não foi o resultado esperado pelos torcedores na Arena.
Alesson marcou o gol dos paulistas em Porto Alegre. O lance gerou polêmica, já que partiu de uma intervenção do VAR em lance muito ajustado de possível impedimento. No fim, a arbitragem determinou que a condição do atacante era legal.
Com o resultado, o Mirassol chegou a incríveis 38 pontos e integra o G4 do Brasileirão. É a grande surpresa desta edição da liga nacional. O Grêmio, em compensação, perdeu série de três jogos de invencibilidade e estacionou na 13ª posição, com 25.
Tanto Grêmio quanto Mirassol voltam a campo no próximo domingo (21), para disputarem a 24ª rodada do campeonato nacional. Os paulistas recebem o Juventude, às 16h (de Brasília), enquanto o Tricolor terá o clássico contra o Internacional, às 17h30.
Como foi o jogo?
Apesar de estar jogando em casa, o Grêmio não teve as melhores oportunidades e fez primeiro tempo ruim na Arena. Quem dominou foi o Mirassol, mostrando, novamente, porque é a sensação do Brasileirão.
José Aldo saiu cara a cara com Volpi, mas perdeu. Alesson também teve boa chance em chute defendido pelo goleiro. O atacante em questão abriria o placar para o Mirassol, após finalização João Victor na trave, em cobrança de escanteio de Reinaldo. Ele aproveitou o rebote.
Pelo lado do Grêmio, a única chance veio com Marlon. A finalização do lateral esquerdo viu defesa de Fábio, e Cristaldo, no rebote, perdeu livre e sem goleiro. A etapa inicial ainda terminou com confusão, por conta do gol polêmico do Mirassol.
No segundo tempo, o Grêmio foi para cima, mas voltou a encontrar dificuldades na criação. O Mirassol se aproveitava dos contra-ataques, sem conseguir encontrar o gol que encaminharia o resultado.
Mano Menezes ainda protagonizou um problema inusitado nos 45 minutos finais. Ao promover a entrada de Pavón, a comissão técnica se confundiu e não tirou o jogador que o comandante queria, para a sua ira no banco de reservas.
Sem forças para reagir, o Grêmio assustou pouco o goleiro Walter. Derrota na Arena e vaias dos tricolores nas arquibancadas. Melhor para o Mirassol, que segue acumulando pontos importantes no Brasileirão.
Fonte: CNN
