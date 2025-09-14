Epitaciolândia conquista bicampeonato do Acreano de Futsal Feminino Sub-17

Equipe confirma favoritismo, vence duelo equilibrado e ergue a taça pelo segundo ano seguido.

O Epitaciolândia escreveu mais um capítulo marcante em sua história no futsal feminino. Em um duelo acirrado contra o Villa, disputado na noite deste sábado (13), no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, a equipe do interior venceu por 3 a 2 e sagrou-se campeã do Campeonato Acreano de Futsal Feminino Sub-17.

Com o resultado, o clube comemora o bicampeonato consecutivo da categoria, após também ter levantado a taça em 2024. A conquista consolida a hegemonia do Epitaciolândia entre as jovens promessas do futsal acreano e reforça o trabalho de base que vem sendo desenvolvido na cidade.

O presidente Jessé celebrou o feito histórico e fez questão de reconhecer o esforço de todos os envolvidos. “Essa vitória é fruto da dedicação das nossas atletas, comissão técnica, parceiros e torcedores que sempre acreditaram no projeto. Quero agradecer, em especial, ao prefeito Sérgio Lopes, que tem sido um apoiador fundamental do clube desde sua fundação”, destacou.

A trajetória vitoriosa demonstra não apenas a força do elenco dentro de quadra, mas também a união da comunidade em torno do esporte. O título inédito conquistado em 2024 e agora confirmado com o bicampeonato em 2025 fortalece o nome do Epitaciolândia no cenário esportivo estadual e inspira outras jovens a ingressarem no futsal.

Com a conquista, a expectativa é que o clube siga investindo nas categorias de base e continue revelando talentos para o futuro do futsal acreano, reafirmando-se como uma potência em ascensão no estado

