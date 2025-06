“Epitaciolândia avança na regularização fundiária com audiência pública para moradores do bairro Fontenele de Castro”

Medida fortalece cadeia produtiva do café com apoio da prefeitura; vereadores divergem sobre benefícios para agricultores locais

A Câmara Municipal de Assis Brasil aprovou nesta terça-feira (24) o projeto que autoriza a cessão de um secador de café da prefeitura para a Cooperativa Coopaeb, em mais uma iniciativa para impulsionar a cafeicultura no município. A votação, que terminou com 5 votos a favor e 4 contra, dividiu os vereadores, mas garantiu o uso do equipamento por produtores rurais associados à cooperativa.

A favor: Francisco Moura, Jurandir, Gilson Boiadeiro, Jura Pacheco e Wendell Marques

Contra: Veronice Neves, Antonia Cavalcante, Gilsandro Castro e Jesus Pilique

O projeto é parte da estratégia da gestão do prefeito Jerry Correia para fortalecer a produção cafeeira, que já incluiu a doação de mudas e assistência técnica aos agricultores. Com o secador, os cooperados terão mais facilidade para processar o grão e melhorar a qualidade do produto final.

Como vai funcionar:

Equipamento será cedido à Coopaeb

Produtores pagarão taxa simbólica para custear manutenção

Objetivo é baratear custos e aumentar competitividade do café local

Em discurso, o prefeito Jerry Correia comemorou a decisão:

“Estamos cumprindo nosso compromisso com o campo. O café de Assis Brasil já está ganhando qualidade, e essa parceria vai gerar mais renda para as famílias rurais”, afirmou.

A medida reforça as políticas públicas para a agricultura familiar e deve impactar diretamente a economia do município, que tem no café uma de suas principais atividades rurais. A oposição, no entanto, questionou a forma de gestão do equipamento, alegando necessidade de mais debates.

Coopaeb assumirá operação do secador nos próximos dias

Prefeitura promete ampliar apoio técnico aos cafeicultores

Expectativa é de aumento na produção na próxima safra

