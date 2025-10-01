Envolvidos na morte de professor são identificados e aguardam audiência de custódia em Epitaciolândia

Victor Oliveira da Silva confessou crime após discussão; vizinha Marejane Maffi teria ajudado na ocultação do corpo e levado veículo para a Bolívia

A Polícia Civil de Epitaciolândia concluiu a identificação dos dois principais envolvidos no assassinato do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”. Ambos devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (2), na Comarca local.

O corpo da vítima foi localizado na manhã de quarta-feira (1º), enterrado em uma cova rasa no quintal da casa de Victor Oliveira da Silva, 28 anos, que cumpre pena em regime de monitoramento eletrônico. Ele confessou ter enforcado o professor após uma discussão motivada pela recusa de reatar um relacionamento amoroso.

A investigação também aponta a participação de Marejane Maffi, 48 anos, vizinha de Victor. Ela teria fornecido os equipamentos usados para ocultar o corpo e levado o carro da vítima para o lado boliviano, no dia 25 de setembro. O veículo, que estava em território estrangeiro, deve ser devolvido às autoridades brasileiras nesta quinta, após trâmites diplomáticos.

De acordo com o delegado Érick Maciel, a elucidação do crime só foi possível após análise de conversas registradas no notebook da vítima, que levaram os investigadores até os suspeitos.

Por ora, os acusados respondem pelo crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal. A Justiça deverá decidir, após a audiência de custódia, se os investigados permanecerão presos ou serão liberados.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários