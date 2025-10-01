Extra
Envolvidos na morte de professor são identificados e aguardam audiência de custódia em Epitaciolândia
Victor Oliveira da Silva confessou crime após discussão; vizinha Marejane Maffi teria ajudado na ocultação do corpo e levado veículo para a Bolívia
A Polícia Civil de Epitaciolândia concluiu a identificação dos dois principais envolvidos no assassinato do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”. Ambos devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (2), na Comarca local.
O corpo da vítima foi localizado na manhã de quarta-feira (1º), enterrado em uma cova rasa no quintal da casa de Victor Oliveira da Silva, 28 anos, que cumpre pena em regime de monitoramento eletrônico. Ele confessou ter enforcado o professor após uma discussão motivada pela recusa de reatar um relacionamento amoroso.
A investigação também aponta a participação de Marejane Maffi, 48 anos, vizinha de Victor. Ela teria fornecido os equipamentos usados para ocultar o corpo e levado o carro da vítima para o lado boliviano, no dia 25 de setembro. O veículo, que estava em território estrangeiro, deve ser devolvido às autoridades brasileiras nesta quinta, após trâmites diplomáticos.
De acordo com o delegado Érick Maciel, a elucidação do crime só foi possível após análise de conversas registradas no notebook da vítima, que levaram os investigadores até os suspeitos.
Por ora, os acusados respondem pelo crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal. A Justiça deverá decidir, após a audiência de custódia, se os investigados permanecerão presos ou serão liberados.
Mais informações a qualquer momento.
Corpo de professor Regis é transferido para o IML em Rio Branco; dois suspeitos estão sob custódia
Suspeitos Victor Oliveira e Marejane Maffi foram conduzidos à delegacia; audiência de custódia está marcada para quinta-feira (2)
O caso do assassinato do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (1º). Após o corpo ser localizado enterrado em uma cova rasa no loteamento Saraiva, em Epitaciolândia, a Polícia Civil transferiu os restos mortais para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde será realizada a perícia que deve indicar a causa da morte.
As investigações levaram à prisão de Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, que teria confessado envolvimento no crime e indicado o local do corpo. Uma segunda suspeita, Marejane Maffi, também foi conduzida à delegacia e está sendo ouvida para apurar sua participação.
Regis estava desaparecido desde a última quinta-feira (25), quando seu carro foi visto atravessando a fronteira em direção à Bolívia. O veículo foi encontrado abandonado na terça-feira (30), em um ramal próximo a Cobija, mas não havia sinais do professor.
Segundo a polícia, após o assassinato, o corpo foi enrolado em um lençol e enterrado em uma cova rasa. Em razão do estado de decomposição, somente a perícia no IML poderá confirmar a forma como o crime foi cometido.
Victor e Marejane devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (2). A decisão sobre a manutenção da prisão ficará a cargo do Ministério Público e do Juízo da Comarca.
Segundo informações preliminares, o corpo de Regis será transladado para o estado de Mato Grosso a pedido dos familiares, para ser sepultado na cidade de Cuiabá.
Os prefeitos de Epitaciolândia e Brasiléia se manifestaram com Notas de Pesar após serem informados oficialmente da morte do professor.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 01/10/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para a Concorrência Eletrônica nº 90006/2025 (UASG 980105), para Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme Termo de Referência.
A sessão de abertura ocorrerá em 16/10/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 30 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2025
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EMCOOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES”
Origem: Secretaria Municipal de Educação
Data da Abertura: 28.10.2025 as 08:00h (horário local)
Retirada do Edital: 30/09/2025 à 28/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 30 de agosto de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CEL
Dec.0329/2025
