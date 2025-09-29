Envira celebra inauguração do novo Porto (IP4) com presença de senadores e ministro de Portos e Aeroportos

Evento marca novo ciclo de desenvolvimento para o município, fortalecendo a economia local e garantindo mais segurança na navegação.

Envira (AM) – Em um clima de celebração, foi inaugurada nesta segunda-feira (29) a Instalação Portuária de Pequeno Porte (IP-4) de Envira, uma obra estratégica para a infraestrutura do município, localizada às margens do rio Juruá. A cerimônia contou com a presença do prefeito Ivon Rates, do ministro de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Silvio Costa Filho, dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, além do diretor nacional de infraestrutura aquaviária do DNIT, Edme Tavares.

O novo porto é resultado de uma articulação conjunta entre o Governo Federal, parlamentares e a Prefeitura de Envira, e representa um marco para a logística, a mobilidade e o desenvolvimento econômico da cidade.

Infraestrutura que transforma

Durante seu discurso, o prefeito Ivon Rates destacou a importância da obra para a vida cotidiana da população.

“O porto é mais do que concreto e estrutura, ele representa dignidade e desenvolvimento para o nosso povo. Agora, os envirenses terão mais segurança no embarque e desembarque, melhores condições para o transporte de mercadorias e mais oportunidades de negócios. Este é um presente histórico para Envira”, afirmou.

O senador Omar Aziz, que tem apoiado diversos projetos de infraestrutura no Amazonas, ressaltou a relevância da parceria institucional:

“O que estamos vivendo hoje em Envira é a prova de que, quando o Governo Federal, o Congresso e os municípios trabalham juntos, quem ganha é o povo. Este porto vai garantir mais qualidade de vida e abrir novas perspectivas de crescimento econômico”, declarou.

Já o senador Eduardo Braga lembrou que a instalação portuária é uma demanda antiga da região e que sua inauguração simboliza um passo importante para o interior do Amazonas:

“O porto de Envira não é apenas uma obra, é uma conquista. Ele vai permitir mais integração, facilitar o escoamento da produção local e atrair novas oportunidades de investimento. Esse é o futuro chegando ao interior”, destacou.

O ministro Silvio Costa Filho, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento da Amazônia:

“Estamos aqui para reafirmar que o povo do interior do Amazonas não está esquecido. Esse porto faz parte de um plano maior de modernização da infraestrutura portuária em todo o país, para que possamos gerar emprego, renda e esperança. Envira merece esse avanço.”

O diretor de infraestrutura aquaviária do DNIT, Edme Tavares, ressaltou a importância técnica da obra:

“O IP-4 foi planejado para garantir segurança, eficiência e durabilidade. É um projeto que atende as necessidades atuais e futuras da cidade, dando condições para o crescimento de Envira nos próximos anos.”

Impactos positivos na economia local

O novo porto vai beneficiar diretamente agricultores, comerciantes, pescadores e empreendedores locais, reduzindo custos logísticos e melhorando o escoamento da produção agrícola e pesqueira. Além disso, a estrutura trará mais conforto e segurança para os passageiros que dependem do transporte fluvial, principal meio de deslocamento da região.

Com a inauguração, a expectativa é de que Envira atraia novos investimentos e fortaleça sua economia, criando empregos diretos e indiretos e consolidando o município como um polo estratégico na calha do Juruá.

Momento histórico para Envira

A inauguração do IP-4 é considerada um marco para o município, que passa a contar com uma infraestrutura moderna e adaptada às necessidades da população. A cerimônia foi marcada por emoção, discursos de agradecimento e o sentimento coletivo de que Envira está entrando em um novo ciclo de desenvolvimento.

Texto: Fabrício Mendes

Fotos: Aston Mello

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários