Entregador de lanches sofre fratura na perna após colisão entre carro e moto na Baixada da Habitasa

Vitor Marcelo Amancio Souza, de 26 anos, foi arremessado ao solo ao tentar atravessar cruzamento; estado de saúde é estável.

O entregador de lanches Vitor Marcelo Amancio Souza, de 26 anos, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (7), no cruzamento das ruas México e Bogotá, na Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o motorista de um Volkswagen Gol branco, placa NAF-9B16, trafegava pela Rua México, via preferencial, no sentido bairro-centro. Vitor pilotava uma Honda CG Fan vermelha, placa NAG-8J64, no sentido centro-bairro e, ao tentar atravessar o cruzamento, colidiu contra a lateral do carro.

Com o impacto, Vitor foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura na perna direita, além de escoriações pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Após os primeiros atendimentos, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Os policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) não foram acionados. O proprietário do Gol removeu o veículo, enquanto a motocicleta foi levada por familiares de Vitor Marcelo.

