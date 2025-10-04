Entrega de benefícios e assinatura de obra marcam abertura da primeira ExpoFronteira

Assis Brasil recebeu, nesta sexta-feira(04), uma comitiva de autoridades estaduais e municipais para uma agenda de entregas e anúncios importantes para a população. Participaram o governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, o deputado estadual Pedro Longo, o deputado Edivaldo Magalhães, o secretário da SEOP, além dos prefeitos de Acrelândia, Capixaba, Brasileia e Xapuri. Representantes do município peruano de Iñapari também estiveram presentes.

Durante o evento, moradores foram beneficiados com a entrega de carteiras de habilitação do programa CNH Social, ampliando oportunidades de trabalho e mobilidade. Os mototaxistas do município também receberam coletes padronizados, garantindo mais segurança e organização ao serviço.

Outro ponto de destaque foi a assinatura da ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva de Assis Brasil, uma obra aguardada que vai atender jovens, atletas e a comunidade em geral.

A agenda reforçou a parceria entre o município e o governo do Estado e marcou mais uma etapa de investimentos e melhorias para a região.

