Entrega de benefícios e assinatura de obra marcam abertura da primeira ExpoFronteira

21 minutos atrás

Assis Brasil recebeu, nesta sexta-feira(04), uma comitiva de autoridades estaduais e municipais para uma agenda de entregas e anúncios importantes para a população. Participaram o governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, o deputado estadual Pedro Longo, o deputado Edivaldo Magalhães, o secretário da SEOP, além dos prefeitos de Acrelândia, Capixaba, Brasileia e Xapuri. Representantes do município peruano de Iñapari também estiveram presentes.

Durante o evento, moradores foram beneficiados com a entrega de carteiras de habilitação do programa CNH Social, ampliando oportunidades de trabalho e mobilidade. Os mototaxistas do município também receberam coletes padronizados, garantindo mais segurança e organização ao serviço.

Outro ponto de destaque foi a assinatura da ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva de Assis Brasil, uma obra aguardada que vai atender jovens, atletas e a comunidade em geral.

A agenda reforçou a parceria entre o município e o governo do Estado e marcou mais uma etapa de investimentos e melhorias para a região.

Autoridades bolivianas entregam veículo de professor assassinado em Epitaciolândia

18 horas atrás

3 de outubro de 2025

Carro de Reginaldo Silva Corrêa, levado para a Bolívia após o crime, foi localizado em comunidade rural e devolvido à Polícia Civil do Acre nesta sexta-feira (3).

O veículo Ford Fiesta, pertencente ao professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, foi oficialmente entregue às autoridades brasileiras pela Polícia Nacional Boliviana de Pando nesta sexta-feira (3). O carro havia sido levado para Cobija pela suspeita Marejane Maffi na noite de 25 de setembro e foi encontrado abandonado cerca de 16 quilômetros da capital boliviana após denúncia anônima.

A devolução ocorreu após trâmites e perícia realizados pelas autoridades bolivianas. O delegado geral do Alto Acre, Erick Maciel, acompanhado do delegado de Epitaciolândia, Alex Danny, participou do recebimento do veículo no Comando da Polícia Nacional na cidade de Cobija. O carro será restituído aos familiares de Regis após os procedimentos legais no Brasil.

As investigações indicaram que Marejane teria auxiliado Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça e confesso do crime, na ocultação do cadáver. O professor foi encontrado morto em uma cova rasa no quintal do acusado.

Familiares de Regis agradecem homenagens durante sepultamento em Epitaciolândia

23 horas atrás

3 de outubro de 2025

Pais do professor viajaram de Cuiabá para se despedir do filho, assassinado de forma brutal na fronteira; autoridades e comunidade prestaram tributos.

O professor Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, foi sepultado no fim da manhã desta sexta-feira (3), no cemitério municipal de Epitaciolândia. O cortejo reuniu familiares, amigos e moradores que prestaram as últimas homenagens ao educador e representante comercial, assassinado de forma brutal na semana passada.

Os pais de Regis, que vieram de Cuiabá (MT), agradeceram o carinho e a solidariedade recebida da população local. Segundo a mãe, a escolha de sepultar o filho na fronteira se deu pelo reconhecimento do forte vínculo que ele construiu com a comunidade, onde deixou amigos e contribuiu com a cultura regional.

Gestores de Brasiléia e Epitaciolândia enviaram coroas de flores em tributo ao professor, que se destacou por promover aulas de dança em espaços públicos, escolas e eventos culturais na região.

O caso segue sob investigação. Regis desapareceu no último dia 25, e após diligências da Polícia Civil, seu corpo foi localizado em uma cova rasa no quintal do principal suspeito, que confessou o crime. O acusado permanece preso, enquanto uma mulher apontada como cúmplice responde em liberdade provisória monitorada.

A investigação tem prazo de 30 dias para conclusão.

Veja vídeo: Rio Branco finaliza preparativos para 2ª edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio

2 dias atrás

2 de outubro de 2025

Evento começa neste sábado (3) no Horto Florestal e reúne agronegócio, cultura e gastronomia em um só espaço

A Prefeitura de Rio Branco intensifica, nesta quinta-feira (2), os trabalhos finais para a abertura da segunda edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio, que será realizado no Horto Florestal a partir deste sábado (3).

Equipes da Secretaria de Cuidados com a Cidade trabalham na conclusão da iluminação de trilhas e áreas de convivência, além da instalação de câmeras de alta resolução para reforçar a segurança durante o evento. O espaço agro também está em fase de finalização, com o viveiro de mudas da agricultura familiar sendo preparado para a distribuição gratuita de espécies como cítricos e tubérculos. Técnicos estarão presentes para orientar produtores e visitantes sobre o manejo adequado das culturas.

Mais do que lazer, o festival busca fortalecer a agricultura familiar, com apoio técnico, insumos e oportunidades de negócios. Além da gastronomia típica e atrações culturais, a programação inclui palestras com especialistas de Rondônia e Acre, abordando temas como manejo de café, cacau e estratégias de agregação de valor no cultivo da macaxeira.

Programação técnica no Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Horto Florestal

Sábado (3):

  • 14h às 15h – Manejo Tecnificado do Café, Mercado e Oportunidades, com André Cléber da Silva Bunhak, Eng. Agrônomo.
  • 15h30 às 16h30 – Sistema de Cultivos do Cacau, com Israell Ricardo de Melo, Eng. Florestal e Mestre em Ciências Florestais.

Domingo (4):

  • 10h às 12h – Da roça ao lucro: estratégias de manejo no cultivo de macaxeira e agregação de valor, com Amanda Thirza Lima Santos, Doutora em Agronomia.

O evento promete ser um espaço de integração entre campo e cidade, reforçando a importância da macaxeira como símbolo da cultura e da economia acreana.

 

