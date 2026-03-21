Entre notas, disciplina e sonhos: a trajetória de Ana Joyce no Colégio Militar Tiradentes

Por Yana Silva

Aos 16 anos, a aluna do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), Ana Joyce, acumula 23 aprovações em vestibulares de diferentes universidades e domina mais de dez instrumentos musicais. Os números impressionam, mas, por trás deles, há uma rotina marcada por disciplina, constância e valores que ultrapassam a sala de aula.

Sua trajetória reflete não apenas esforço individual, mas também a formação recebida no ambiente militar, onde hábitos, responsabilidades e metas são trabalhados de forma contínua, ampliando as perspectivas dos alunos dentro e fora da escola.

Ainda no 6º ano, quando entrou no Colégio Militar, Ana Joyce começou a construir uma rotina que, com o tempo, se transformaria em algo maior do que apenas bons resultados escolares. A escolha pela instituição, inclusive, teve uma motivação especial.

“Entrei no colégio por causa da banda marcial. Na época, eu já gostava muito de música e queria fazer parte disso. Foi o que me trouxe para cá, mas depois eu fui entendendo que o colégio também exigia muito mais, principalmente em relação à disciplina e aos estudos”, afirmou.

Hoje, no 2º ano do Ensino Médio, a estudante reúne disciplina, constância e um desempenho que chama atenção dentro e fora da sala de aula. Mas foi ao longo dos anos que o reconhecimento veio de forma consistente. O alamar, concedido aos alunos que se destacam em comportamento, notas e desempenho, passou a fazer parte da sua trajetória de forma recorrente.

“Desde o 6º ano eu venho conquistando o alamar. Isso sempre foi algo que me motivou, porque mostra que todo o esforço está valendo a pena, tanto na questão das notas quanto do comportamento dentro da escola”, pontuou.

Mais do que um símbolo, ele representa um processo contínuo de dedicação, incentivado diariamente dentro do ambiente escolar. Esse desenvolvimento é reflexo direto da proposta pedagógica da instituição, como destaca a diretora do colégio, major PM Ivanise Pontes.

“Nós, enquanto colégio militar, primamos pela educação com excelência e pela influência do exemplo. Com certeza, nossos valores influenciaram sobremaneira a Ana Joyce, contribuindo para que ela alcançasse resultados tão positivos”, afirmou Ivanise.

A música como caminho e equilíbrio

Se nos estudos ela se destaca pela disciplina, foi na música que Ana Joyce encontrou, desde cedo, uma forma de expressão e também de equilíbrio. Foi no Colégio Militar que essa vivência ganhou ainda mais força, ao fazer parte da banda marcial da escola e também da Banda Mirim da PMAC, experiências que marcaram sua trajetória.

“A banda foi muito importante para mim. Foi onde eu aprendi não só sobre música, mas também sobre responsabilidade, compromisso e trabalhar em grupo. A gente aprende a ter disciplina de verdade”, diz Ana Joyce.

Hoje, ela toca mais de dez instrumentos diferentes, reflexo de anos de dedicação e curiosidade musical. Mesmo com a rotina intensa de estudos, a música continua presente, ocupando um espaço importante em sua formação pessoal.

Influência que vem de casa

A disciplina que se destaca na rotina de Ana Joyce também encontra raízes no ambiente familiar. Filha de militar do Corpo de Bombeiros, ela cresceu em um contexto no qual valores como responsabilidade, respeito e compromisso sempre estiveram presentes.

“O militarismo vem desde o início, desde que eu nasci. Meu pai sempre me ensinou sobre o mérito, de você conquistar as coisas e o respeito com as pessoas mais velhas”, relata.

No Colégio Militar, esses princípios são reforçados diariamente e ganham forma na prática escolar. A hierarquia, a disciplina e o incentivo à superação constante fazem parte da formação dos alunos.

“A hierarquia, a disciplina e essa autodisciplina que nós trabalhamos fazem com que o estudante entenda a importância de se superar todos os dias. É um processo que envolve também a meritocracia”, destaca a major Ivanise Pontes.

Esse conjunto de referências – família e escola, – cria um ambiente que favorece o desenvolvimento integral do aluno, indo além do conteúdo acadêmico.

A trajetória de Ana Joyce evidencia a atuação do Colégio Militar, que funciona como um espaço de incentivo, apoio e valorização do esforço. Mais do que formar bons alunos, o ambiente contribui para o fortalecimento de valores e para a formação de jovens comprometidos com seus objetivos e preparados para os desafios do futuro.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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