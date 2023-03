Entra em vigor lei que dispensa aval do cônjuge em esterilização

Dirigido por Sérgio de Carvalho, esse é o primeiro longa do Acre a chegar aos cinemas

Após trajetória bem-sucedida pelo circuito de festivais, o longa-metragem de ficção NOITES ALIENÍGENASrecebe um novo pôster. Dirigido por Sérgio de Carvalho, a obra foi a grande vencedora do último Festival de Gramado, onde levou os Kikitos de Melhor Filme, Ator (Gabriel Knoxx), Atriz Coadjuvante (Joana Gatis), Ator Coadjuvante (Chico Diaz), Menção Honrosa ao ator Adanilo Reis e o prêmio do Júri da Crítica. Com produção da Saci Filmes e distribuição da Vitrine Filmes, NOITES ALIENÍGENAS ganha as salas de cinema no dia 30 de março – no Acre, o longa será lançado uma semana antes, no dia 23 de março.

O roteiro, assinado por Carvalho, Camilo Cavalcante e Rodolfo Minari, parte de um livro homônimo escrito pelo diretor. Mas, como ele mesmo deixa claro, livro e filme são coisas distintas. “A gente fez uma adaptação da linguagem literária para a linguagem cinematográfica em um outro ponto que é importante também colocar, porque tanto o livro quanto o filme falam de uma periferia amazônica.”

O filme retrata o lado urbano da cidade de Rio Branco, trazendo personagens cujas vidas são marcadas pela mudança da rota do tráfico que começa a passar pela região. “Hoje essas organizações criminosas são muito presentes. A gente sentiu que isso também era importante. Era importante trazer para o presente e para o contemporâneo o roteiro, que, em cinco anos, entre o livro e o filme, mudou radicalmente. Ali é o cenário que a história se passa.”

Fazer o primeiro longa na região foi um desafio para Carvalho. O diretor nasceu no Rio, mas foi radicado no Acre, onde fundou sua produtora, a Saci Filmes. “Tivemos de encontrar um modelo de produção com profissionais muito experientes de todo o Brasil, mas que fosse adequado para o tamanho de orçamento que a gente tinha.”

O cineasta também destaca que, ao situar a trama numa Amazônia urbana, o filme apresenta um lado da região pouco mostrado no cinema. “A gente conhece tão pouco e fala tão pouco dessa Amazônia urbana que também é completamente ligada à Amazônia das florestas, e que tem uma riqueza de culturas muito grande.”

Uma das questões centrais em NOITES ALIENÍGENAS é a identidade brasileira. “É uma grande pauta que o Brasil vive hoje, de reafirmação de suas culturas originárias, de seus povos tradicionais. E o filme também trata essa questão da negação da identidade por meio do personagem do Paulo. Então, acho que o Brasil é o maior dos alienígenas. Ele acaba sendo o reflexo dessa sociedade brasileira em plena transformação.”

NOITES ALIENÍGENAS será distribuído pela Vitrine Filmes.

Sinopse

NOITES ALIENÍGENAS expõe uma Amazônia urbana, onde a ancestralidade dos povos tradicionais resiste à contemporaneidade que insiste em negar a floresta. Com elementos narrativos fantasiosos, o longa apresenta a história de três personagens da periferia de Rio Branco impactados pelo conflito entre facções criminosas e pela violência urbana, que, nos últimos dez anos, quase triplicou o assassinato de crianças e jovens no Estado do Acre.

Ficha Técnica

Direção: Sérgio de Carvalho

Produção: Saci Filmes

Coprodução: Com Domínio Filmes

Produtores: Karla Martins, Pedro von Krüger e Sérgio de Carvalho

Roteiristas: Camilo Cavalcante, Rodolfo Minari e Sérgio de Carvalho

Produtora Executiva: Karla Martins

Elenco: Gabriel Knoxx, Adanilo, Gleici Damasceno, Chico Diaz, Joana Gatis, Chica Arara, Bimi Huni Kuin, Duace

Diretor de Fotografia e Câmera: Pedro von Krüger, ABC

Montador: André Sampaio

Diretor de Arte: Alonso Pafyeze

Figurinistas: Mariana Braga, Maria Esther de Albuquerque

Som Direto: Pedro Sá Earp

Diretor de Produção: Clemilson Farias

Produção: Saci Filmes

Coprodução: Com Domínio Filmes

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários