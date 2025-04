Entenda por que Neymar é crucial em negociação por novo técnico da Seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vive dias decisivos pela escolha do novo treinador da Seleção Brasileira.

Ancelotti e Jorge Jesus são os principais cotados para assumirem o cargo, deixando por Dorival Júnior no início de março, após sequência de resultados negativos.

Quem está de olho na contratação é Neymar, lesionado no momento, mas esperança do Brasil para a próxima Copa do Mundo. O jogador, inclusive, terá papel importante na escolha.

Como Neymar influencia na escolha?

O CNN Esportes apurou que o camisa 10 foi consultado pela CBF sobre o novo treinador da Seleção. O movimento é visto como natural, diante do status de referência do craque na Amarelinha, mas também é válido destacar que jogador não tem o poder do veto nas negociações.

Neymar prefere a escolha de Ancelotti, que também é o preferido do presidente Ednaldo Rodrigues.

A relação estremecida do meia-atacante com Jorge Jesus, com quem teve poucas oportunidades e viveu cenário “frio” nos bastidores do Al-Hilal, naturalmente, pesou na hora de opinar.

Momento de definição

Os próximos dois dias serão fundamentais para a CBF, que segue em compasso de espera para abrir negociações com os nomes escolhidos.

Na sexta-feira (25), Jorge Jesus disputa as quartas de final da Champions Asiática pelo Al-Hilal, enquanto Ancelotti encara o Barcelona na final da Copa do Rei da Espanha, no sábado (26).

Quem perder primeiro, certamente, será consultado para entender os próximos passos das tratativas.