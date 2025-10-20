Brasil
Entenda os desafios que o novo presidente da Bolívia enfrentará no país
Com mais de 97% de urnas apuradas, o candidato do PDC (Partido Democrata Cristão), Rodrigo Paz, foi eleito presidente da Bolívia no domingo (19) em uma tendência irreversível, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do país.
Em discurso após o resultado das eleições, o novo presidente declarou que não é ele quem ganha ou perde, mas o país, e agradeceu ao seu rival, Jorge “Tuto” Quiroga, por reconhecer o resultado preliminar.Paz, de 58 anos, é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, ex-prefeito da cidade de Tarija e atualmente senador. Ele propõe um “capitalismo para todos” e define seu projeto político como de “centro”. No seu plano de governo, está previsto o congelamento de atividades de todas as empresas estatais deficitárias, e de contratações pelo Estado.
Um dos principais desafios de Paz será lidar com a crise econômica do país. Durante sua campanha presidencial, ele defendeu a descentralização do governo e a promoção do crescimento do setor privado, mantendo os programas sociais.
Principais desafios do novo presidente
O novo presidente da Bolívia não terá uma tarefa fácil, principalmente para corrigir os fortes desajustes na economia. No primeiro semestre deste ano, o país teve a primeira recessão em quase quatro décadas, com uma taxa negativa de crescimento de 2,4%.
Com uma produção de gás em declínio — a atividade extrativa geral do país caiu 12,98% no segundo trimestre —, o país tenta lidar com uma grave escassez de dólares, que impacta fortemente o preço dos produtos e o abastecimento de combustível, quase todo importado.
Filas quilométricas já são parte do cotidiano dos bolivianos, que viram elas se multiplicarem nos postos de gasolina e diesel no último ano. Motoristas de ônibus e caminhões chegam a passar três dias em filas, à espera de conseguir abastecer.
A falta de combustível gerou, inclusive, temores de problemas logísticos nas eleições do domingo (19).
Mas o governo de Luis Arce (atual presidente) e a estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) se comprometeram com o TSE a garantir o fornecimento necessário para a realização do pleito.
A escassez, porém, atinge vários setores essenciais para o dia a dia dos bolivianos, como a produção de alimentos.
No começo da semana, a CAO (Câmara Agropecuária do Oriente), que abrange produtores da região leste do país, afirmou que a falta de combustível paralisou a produção, e pediu ao futuro presidente uma solução definitiva para o problema.
“Durante meses aguentamos o quanto pudemos, fizemos o impossível por manter viva a produção, os motores acesos, as colheitas a tempo e os alimentos nas mesas bolivianas. Mas hoje, o agro está em terapia intensiva, e estamos a um passo de cruzar um ponto sem retorno”, afirmou o presidente da CAO Klaus Freking.
A falta de dólares e de combustível também incide em outro problema que castiga os bolivianos: a inflação, que em setembro atingiu 23,32% anuais.
Para a cientista política Lily Peñaranda, independente do grau de capitalismo proposto, o próximo presidente terá que tomar iniciativas “absolutamente impopulares”. “Serão medidas que levarão a um aprofundamento da crise, porque não tem outra saída”, disse à CNN.
Segundo ela, o país agora tem uma “estabilidade fictícia” com o atual valor do câmbio oficial — de cerca de sete bolivianos por dólar americano — sustentado com a queima das poucas reservas internacionais que restam do país.
“Necessariamente terá que haver uma flexibilização do câmbio, e com a desvalorização da moeda, teremos inflação na cesta básica e no custo de vida. O câmbio flexível também vai encarecer os combustíveis, e com os aumentos de preços os salários não serão suficientes. É a receita para uma crise social profunda, mas é inevitável, iniludível”, afirma.
Fonte: CNN
Funtac vira moeda de troca em negociação para apoio do MDB a Mailza Assis em 2026
Governo de Gladson Cameli pretende ceder presidência da fundação aos emedebistas em troca de apoio à vice-governadora, rompendo com Márcio Bittar
A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) tornou-se a principal moeda de troca nas negociações do Palácio Rio Branco para garantir o apoio do MDB à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026. A informação foi confirmada por importante membro do alto escalão governamental nesta segunda-feira (20).
A estratégia envolve um rompimento político com o senador Márcio Bittar (União Brasil), já que a Funtac é atualmente presidida por João Paulo Bittar, filho do parlamentar. A resistência de Bittar à pré-candidatura de Mailza tem gerado crescente incômodo entre os aliados da vice-governadora.
Cenário político em disputa:
Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço: frase usada por assessor para explicar a incompatibilidade entre MDB e Bittar no governo
Declaração de Gladson Cameli: “Há possibilidade, sim, de o MDB integrar a atual gestão”
Posicionamento de Mailza: em entrevista recente, afirmou que apenas Gladson tem seu apoio incondicional, sinalizando abertura para outras alianças
Dois corpos não ocupam o mesmo espaço
A frase de um assessor-mor do governo sintetiza o impasse: para acomodar o MDB na gestão, será necessário romper com Márcio Bittar, cujo filho, João Paulo Bittar, preside atualmente a Funtac. A resistência do senador à candidatura de Mailza tem causado atrito com o grupo da vice-governadora.
Mailza sinaliza autonomia
Em entrevista recente, ao ser questionada sobre apoio a Bittar, a vice-governadora foi enfática:
“Sim, mas eu não sou a governadora dele. O primeiro, claro, com certeza, é o meu governador Gladson. O segundo senador, nós vamos sentar, dialogar. A chapa precisa ser feita de parceiros que peguem na sua mão”. A declaração reforça que as alianças para 2026 estão em aberto.
A movimentação confirma a reconfiguração em curso na base de apoio ao governo, com o MDB cotado para assumir espaços hoje controlados por Bittar, em um realinhamento que deve definir os rumos da sucessão estadual.
Ministério do Trabalho cancela registro de sindicatos no Acre por falta de atualização cadastral
Entidades de trabalhadores tiveram registros sindicais cancelados por não regularizarem situação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES)
O Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Relações do Trabalho, determinou o cancelamento do registro sindical de várias entidades de trabalhadores no Acre devido à não atualização de dados junto ao Sistema CNES – Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. A medida afeta organizações que não cumpriram o prazo para regularizar sua situação cadastral perante o órgão federal.
Contexto da decisão:
Exigência legal: Atualização obrigatória no CNES para manter registro ativo
Prazo: Entidades não cumpriram período estabelecido para regularização
Consequência: Cancelamento automático do registro sindical
O cancelamento do registro implica na perda da capacidade representativa destas entidades perante os trabalhadores e empregadores, além de impedir a participação em negociações coletivas e o acesso a recursos públicos destinados às organizações sindicais.
Os sindicatos listados, são:
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado do Acre – (SINDSEP/AC);
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo no Estado do Acre;
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Acre;
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Rio Branco;
Sindicato Profissional dos Operadores de Máquinas Pesadas do Estado do Acre (SPOMPEAC);
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas do Estado do Acre;
Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio e Propagandistas, Propagandistas Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Acre;
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, Televisão e Publicidade do Estado do Acre; Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, Televisão e Publicidade do Estado do Acre;
Sindicato das Empresas do Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros Alimentícios do Estado do Acre (SINCOVAC).
As entidades atingidas pela medida podem buscar a reconversão de seus registros junto ao Ministério do Trabalho, desde que atendam aos requisitos legais estabelecidos pela legislação sindical brasileira. O caso reflete o processo de reordenação do sistema sindical em curso no país.
Homem de 59 anos morre durante partida do Campeonato Cinquentão no bairro São Francisco, em Rio Branco
Euzébio do Nascimento Oliveira passou mal durante jogo no campo do Barata e não resistiu aos esforços de reanimação da equipe do Samu
Um homem identificado como Euzébio do Nascimento Oliveira, de 59 anos, faleceu na manhã de domingo (19) após passar mal durante uma partida do tradicional Campeonato Cinquentão, realizado no campo do Barata, localizado na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o chamado foi recebido por volta das 8h para atender o homem que havia passado mal. Ao chegar ao local, a equipe médica encontrou Euzébio já desacordado. Foram realizadas manobras de reanimação no local, mas foi constatado o óbito ainda no campo.
Este é o quarto caso de morte de atletas amadores em Rio Branco nos últimos seis meses. Em abril, Ítalo de Souza, de 31 anos, sofreu um mal súbito durante uma pelada com amigos em um campo sintético. Em maio, o servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Wanderley Nogueira, de 58 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória no mesmo Campo do Barata. Já em outubro, Leonardo Moreira, funcionário público de 63 anos, faleceu durante uma partida no Campo do Independência.
As mortes sucessivas têm gerado preocupação entre atletas, familiares e organizadores de torneios. Especialistas alertam para a necessidade de exames médicos preventivos e presença de suporte emergencial nos eventos esportivos, especialmente em competições voltadas para atletas veteranos.
O corpo foi encaminhado pelo Samu ao necrotério do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Não foi possível confirmar se o homem tinha histórico de doenças pré-existentes ou se sofreu um mal súbito durante a atividade esportiva. O Campeonato Cinquentão é tradicional na capital acreana e reúne atletas amadores em partidas de futebol.
