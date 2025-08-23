Brasil
Entenda a escalada das tensões entre EUA e Venezuela
Em entrevista ao Agora CNN, Rafael Villa, professor de Relações Internacionais da USP, explica o acirramento das tensões entre os países
Em entrevista à CNN, Rafael Villa, professor de Relações Internacionais da USP, explicou a recente escalada das tensões e projetou cenários futuros para o conflito.
O que é a milícia bolivariana?
A milícia bolivariana venezuelana foi criada por Hugo Chávez no final da primeira década dos anos 2000, funcionando como uma força paramilitar. O grupo foi idealizado para ser convocado em momentos de crise, sendo composto majoritariamente por aposentados e idosos, com poucos jovens em suas fileiras.
Embora Maduro afirme ter capacidade de mobilizar 4,5 milhões de milicianos, especialistas contestam esse número. Considerando que a população atual da Venezuela é de aproximadamente 21 milhões de pessoas, após a saída de cerca de 8 milhões do país, o número apresentado por Maduro representaria 21% da população venezuelana atual.
Estimativas mais realistas apontam que a força paramilitar conta com cerca de 100 mil pessoas. O contingente é descrito como mal preparado e recebe baixos salários, tendo sua capacidade de mobilização bastante limitada em caso de confronto. A retórica de Maduro sobre o poder da milícia é vista principalmente como um discurso defensivo frente às movimentações americanas.
Coreia do Norte diz que Coreia do Sul fez disparos de advertência
Norte-coreanos vêm construindo barreiras na fronteira entre os dois países e têm destruído estradas na região
A Coreia do Norte disse neste sábado (23) que militares sul-coreanos dispararam tiros de advertência na terça-feira (19) na área de fronteira entre as duas Coreias, e chamou isso de provocação deliberada, de acordo com a mídia estatal KCNA.
A Coreia do Norte também disse que as transmissões de alerta dos militares sul-coreanos na região da fronteira estavam aumentando.
Desde o ano passado, a Coreia do Norte vem construindo barreiras na fronteira fortemente fortificada entre as duas Coreias, além de explodir estradas e ferrovias intercoreanas.
A Coreia do Norte “tomará as contramedidas correspondentes” para qualquer obstrução ao projeto de construção de barreiras e “não se responsabilizará pelas graves consequências” se o alerta avançado na área da fronteira for ignorado no futuro, disse a KCNA, citando uma declaração do tenente-general do Exército Ko Jong Chol, vice-chefe do Estado-Maior do Exército norte-coreano.
A mensagem da Coreia do Norte contrasta com a declaração do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, na semana passada, de que o país encerrará algumas atividades militares ao longo de sua fronteira com a Coreia do Norte, no mais recente esforço de seu governo para melhorar os laços entre os vizinhos que ainda estão tecnicamente em guerra.
A Coreia do Norte também criticou novamente os exercícios militares conjuntos em andamento dos EUA e da Coreia do Sul como “um exercício extremamente provocativo… para uma guerra real”, em um artigo separado da KCNA no sábado.
Os EUA e a Coreia do Sul afirmaram que os exercícios são defensivos.
Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Minuta com 33 páginas encontrada no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitava urgência em um pedido de asilo politico ao presidente da Argentina, Javier Milei
Uma minuta de 33 páginas encontrada no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou um possível pedido de asilo político ao governo da Argentina. Em entrevista ao Agora CNN, a doutora em Direito Internacional Priscila Caneparo avaliou que o documento, que solicitava urgência na apreciação por parte do presidente Javier Milei, trouxe à tona questões sobre a viabilidade do processo, embora tanto o governo argentino quanto a defesa de Bolsonaro tenham negado a existência de qualquer pedido oficial.
Segundo a especialista, o asilo político, instituído durante as ditaduras militares na América Latina, difere do refúgio por se tratar especificamente de perseguição ideológica ou política, enquanto o refúgio está relacionado a questões de raça, etnia, nacionalidade ou religião.
Processo e limitações
Caneparo explicou que, para que um pedido de asilo político seja efetivado, o solicitante precisaria estar fisicamente em uma embaixada do país ao qual solicita a urgência, pois esta é considerada uma extensão do território nacional.
No atual cenário, devido às medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que impedem Bolsonaro de se aproximar de embaixadas, o processo se torna inviável.
Mesmo que a Argentina decidisse conceder asilo político ao ex-mandatário brasileiro, seria necessária uma autorização do Brasil para que Bolsonaro pudesse deixar a jurisdição brasileira, cenário considerado altamente improvável pela especialista.
A descoberta da minuta, por outro lado, justifica as medidas cautelares que restringem a aproximação de Bolsonaro às embaixadas.
Impactos diplomáticos
Em termos de relações internacionais, um eventual aceite do pedido de asilo pelo governo argentino poderia fortalecer o posicionamento de Javier Milei junto à direita mundial, embora pudesse gerar críticas posteriores relacionadas à questão da impunidade.
A especialista relembra um caso similar ocorrido durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), envolvendo o italiano Cesare Battisti, que gerou controversas diplomáticas à época.
Fonte: CNN
Estudo mapeia disputas e conflitos nas fronteiras da Amazônia
Bioma estratégico para a regulação climática global, lar de uma biodiversidade única e de diferentes culturas tradicionais. Para além dos adjetivos e qualidades, a Amazônia também é lugar de conflitos e vulnerabilidades. O relatório Amazônia em Disputa, lançado nesta semana em Bogotá, Colômbia, mapeia as áreas de fronteira, os principais atores e as dinâmicas que colocam a região em risco.
O estudo é uma parceria entre Instituto Igarapé, União Europeia e Fundação para a Conservação e o Desenvolvimento Sustentável (FCDS). O foco está na parte noroeste da Amazônia, onde se localizam limites geográficos e políticos de Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador e Peru.
São identificados quatro tipos de disputas: ambientais, criminais, de capital e institucionais. A primeira delas diz respeito aos danos sobre a floresta, como degradação, desmatamento, queimadas e exploração predatória. No aspecto criminal, grupos armados e redes ilícitas entre o legal e o ilegal, o formal e o informal. Há desde o narcotráfico e a mineração ilegal, até a cobrança de impostos locais.
As disputas de capital envolvem o processo em que a floresta é convertida em mercadoria por meio de cadeias legais e ilegais de extração. Isso inclui drogas, ouro, madeira, gado, entre outros, que alimentam o desmatamento e criam mecanismos de lavagem de ativos. Por, as questões institucionais, relacionadas a governança frágil e fragmentada da região. Enquanto redes criminosas se expandem, a presença do Estado é desarticulada e ineficaz.
“Quando olhamos as economias ilícitas que têm pressionado a Amazônia, falamos também de mercados globais. A responsabilidade não é só dos países amazônicos, mas de todos que compram esse tipo de ativo da Amazônia. Precisamos de respostas conjuntas para enfrentar os danos concretos que temos visto no território. O dano fica na Amazônia. Mas, no fundo, as redes que têm operado no alcance dessas economias vão muito além das fronteiras amazônicas”, analisa Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé.
Principais desafios
O estudo tem a proposta de fazer um diagnóstico inicial das fronteiras no noroeste da Amazônia. Uma das análises preliminares indica a presença de pelo menos 16 grandes grupos armados ilegais, que atuam em 69% dos municípios amazônicos. Entre eles, Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC), Exército de Libertação Nacional (ELN) e dissidências das FARC.
Em quase todos os países, as taxas de homicídio na Amazônia superam as médias nacionais. A violência é mais crítica nas fronteiras de Putumayo (Colômbia), Madre de Dios (Peru) e Sucumbíos (Equador), onde convergem narcotráfico, mineração ilegal e ausência do Estado.
Os grupos criminosos operam em fluxos financeiros de escala transnacional. As redes de economias ilícitas incluem cadeias de ouro, madeira e drogas que se articulam com mercados formais.
Os mais atingidos pela violência e atividades ilegais são as populações indígenas e comunidades ribeirinhas. Os principais problemas envolvem deslocamentos forçados, perda de territórios e destruição dos meios tradicionais de vida.
A região também é conhecida por ser a mais perigosa do mundo para defensores ambientais: mais da metade dos assassinatos globais de 2023 ocorreu na Amazônia. Um dos fatores explicativos é a atuação frágil e equivocada do Estado. Pesquisadores dizem que órgãos estatais agem de forma reativa e militarizada, sem fortalecer a governança civil e comunitária. Os vazios de atuação reforçam a violência e a informalidade.
Disputas fronteiriças
Os pesquisadores separaram cinco áreas de fronteiras na Amazônia que têm dinâmicas particulares de disputas. Duas delas incluem territórios no Brasil:
1.Guainía–Orinoco (Colômbia–Venezuela): a região tem fluxo intenso de bens legais e ilegais, garimpo e redes criminosas. Comunidades indígenas enfrentam pressão de grupos armados e há degradação ambiental.
2.Mitú–Taraira (Colômbia–Brasil): região com baixa presença estatal, atravessada por rotas do narcotráfico e por atividades ilegais de mineração. Maior isolamento favorece atuação de grupos armados e pressiona comunidades tradicionais.
3.Trapézio Amazônico (Colômbia–Brasil–Peru): considerado um dos epicentros da economia ilícita na região. Posição geográfica favorece concentração de rotas estratégicas de tráfico de drogas e armas. Atividade fluvial é intensa e grupos armados possuem conexões internacionais.
4.Putumayo (Colômbia–Equador–Peru): zona crítica do narcotráfico e da violência letal. Há sobreposição de grupos armados, rotas ilícitas, pressão sobre a floresta e deslocamentos forçados.
5.Yavarí (Brasil–Peru): região de difícil acesso, onde se expandem garimpo ilegal, extração de madeira e tráfico de mercadorias. Ausência do Estado se combina com disputas por territórios indígenas, em um cenário de forte degradação ambiental.
Para a diretora de pesquisas do Instituto Igarapé, o momento é de estabelecer novas estruturas de governo para a Amazônia, que incluam uma articulação interinstitucional dentro de cada um dos países, mas também entre os países. Uma oportunidade para definir esses novos rumos é 5ª Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que ocorre nesta sexta-feira (22) em Bogotá.
“A OTCA é uma grande oportunidade de cooperação, a partir da instalação da Comissão de Segurança Pública. Mas as soluções também passarão por novas alternativas econômicas, e por uma discussão importante sobre pagamento de serviços ecossistemas de financiamento para a economia da natureza, que deverão se estender para a COP30”, diz Melina Risso.
“O que pretendemos com esse estudo é chamar a atenção para a urgência de uma ação coordenada. Não temos mais tempo de esperar que todas as relações diplomáticas estejam estabelecidas para a gente avançar”, complementa.
