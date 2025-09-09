Acre
Ente público deve produzir relatório sobre sistema de esgoto de Senador Guiomard
2ª Câmara Cível considerou que este caso se enquadra no conceito de processo estrutural
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) determinou, por unanimidade, que ente público elabore um relatório sobre a situação atual de todas as estações de tratamento existentes em Senador Guiomard, incluindo orçamento para a reestruturação e operacionalização do sistema, no prazo de seis meses.
Segundo o relator, desembargador Júnior Alberto, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote ações reconhecidas como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
Neste caso específico, o colegiado entendeu que se enquadra no conceito de processo estrutural – uma forma de lidar com conflitos coletivos e abrangentes ou violações contínuas de direitos por meio de medidas mais organizadas e consensuais.
Para os membros da 2ª Câmara Cível, esse diagnóstico das estações de tratamento de esgoto tem o intuito de proteger a saúde e o meio ambiente da população de Senador Guiomard, bem como auxiliar na implantação, eventual, de providências pelo ente público.
O acordão foi publicado na edição n.° 7.854 do Diário da Justiça (p.7), desta segunda-feira, 8 de setembro.
(Agravo de Instrumento n.° 1000932-93.2025.8.01.0000)
Comentários
Acre
Após protestos, obras de galerias na Sobral devem começar em até 15 dias
Após uma série de manifestações de moradores, a Prefeitura de Rio Branco garantiu nesta terça-feira, 09, que a instalação de três pontos de galerias no bairro Sobral terá início em até 15 dias. A confirmação veio durante reunião entre lideranças comunitárias e representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) ocorrido na manhã desta terça (09).
O presidente do bairro João Paulo, Everton Rodrigues, destacou em entrevista ao repórter do ac24horas Play, David Medeiros, que a mobilização dos moradores foi determinante para garantir o acordo.
“A gente se mobilizou hoje, como você falou, esse problema já é recorrente, fizemos o manifesto na quarta-feira passada, o senhor estava lá presente, fechamos na Sobral quarta-feira, não tivemos resposta, fomos lá para o batalhão, não tivemos resposta e hoje a gente resolveu generalizar, como a gente pode falar assim, a gente resolveu juntar o presidente do bairro Plácido de Castro, o presidente do bairro Boa Vista, o presidente do bairro Sobral, alguns moradores, hoje faltaram trabalhos, estão aqui, a gente fechou aqui em frente à prefeitura, fechou os dois acessos aqui na avenida e aí hoje a gente foi convidado, o pessoal da prefeitura do gabinete da Seinfra vieram aqui, chamaram nós para uma reunião, a gente está muito satisfeito com o resultado desse manifesto de hoje”, relatou.
Segundo Rodrigues, a principal demanda era a implantação das galerias no leito do Igarapé Sobral, que corta sete bairros da região. “Foi falado lá que as galerias vão ser implantadas em 15 dias, vão começar os serviços. Houve um atraso, houve sim questão de demanda, de pedido, de licitação para essas galerias ficarem prontas. Então assim, hoje a gente sai daqui satisfeito com o que ficou acordado. Me deram um prazo para nós de 15 dias para esses três pontos de galeria serem instalados. O nosso sentimento aqui é de gratidão à Prefeitura de Rio Branco. A gente não está pedindo nenhum luxo, o que a gente está pedindo é viver um inverno digno, um inverno tranquilo, sem aquela pressão de não poder dormir e acordar com água dentro de casa”, ressaltou.
O secretário adjunto da Seinfra, Paulo Henrique, confirmou o prazo e explicou que os materiais já estão sendo produzidos. “Essa reunião já é a continuidade de um acordo que aconteceu no final de agosto, junto com essa comunidade, com o intermédio do vereador Joabe, que é o presidente da Câmara, onde a gente já tinha feito um acordo de fazer a realização e a implantação de três novas galerias na comunidade. A ordem de serviço da confecção das galerias já foi dada, as galerias estão em confecção, estão na cura do concreto, só a cura do concreto leva 28 dias. Ficou pacificado, temos um novo prazo para dar início na execução da intervenção e a comunidade seja satisfeita. Estamos com uma resposta boa e no prazo máximo de 15 dias já vai começar as obras”, explicou.
Já o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, ponderou que a manifestação dos moradores não teria sido necessária, pois o compromisso já havia sido firmado anteriormente.
“É infundada e inapropriada essa manifestação, porque bem recente, há uns 15, 20 dias atrás, foi feita uma reunião no meu gabinete e houve o compromisso com os líderes da Sobral para realizar esse trabalho lá naquele bairro. Só que tem que ser feita a confecção das galerias, que não é da múltipla dia, enfim, já está em confecção, a empresa está fazendo esse trabalho. Ainda vai ter que ter um período de cura, que é para poder secar direitinho, para a gente poder fazer a alocação dessas aguelas, desse material. A população da Sobral pode ter certeza que muito em breve, ainda neste verão, nós vamos estar atendendo a todo o compromisso que foi firmado lá com a gente, lá no gabinete da Seinfra, que é a colocação das galerias naquele bairro”, finalizou.
Comentários
Acre
Prefeitura de assis brasil avança com obras de recuperação no Ramal do Jacarecica
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanhado do secretário de Agricultura e Infraestrutura Rural, Zé do Posto, esteve nesta terça-feira(09) acompanhando de perto os trabalhos de abertura, recuperação e melhorias no Ramal Jacarecica, que mais à frente dá acesso ao Ramal do Katianã.
Segundo o gestor, a meta é recuperar toda a região, levando mais dignidade para os moradores da zona rural, especialmente na área da Reserva. Além da abertura e recuperação da estrada, a Prefeitura também está construindo pontes e realizando serviços estruturais para garantir melhores condições de trafegabilidade.
O prefeito destacou o apoio de instituições e parceiros nesse trabalho. “Quero agradecer ao DERACRE, na pessoa da presidente Sula Ximenes, pelo importante apoio com dois equipamentos cedidos para a Prefeitura. Assim, com o apoio do Governo do Estado, da comunidade e de instituições como a Amopeab e a Coopaeb, vamos avançando cada vez mais”, ressaltou.
A Prefeitura reforça o compromisso de seguir investindo na infraestrutura rural, garantindo acesso, mobilidade e qualidade de vida para as famílias que vivem e produzem no interior do município.
Comentários
Acre
Aplicação do protocolo de gênero leva à absolvição de mulher coagida em contexto de violência doméstica
O julgamento foi realizado seguindo o protocolo de Gênero do CNJ e reconheceu que ré foi coagida pelo ex-companheiro. Juiz de Direito sentenciante destacou que as constantes ameaças de mal grave e injusto, o medo e o ambiente opressor anularam a capacidade da ré de agir de forma diversa
Em reconhecimento à coação moral imposta pelo companheiro, em contexto de violência doméstica e familiar, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira decidiu inocentar uma mulher da acusação de tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
A sentença, do juiz titular da unidade judiciária, Eder Viegas, que aplicou, ao caso, o julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reconheceu a causa de exclusão de culpabilidade, em razão das sucessivas – e comprovadas – graves ameaças do ex-companheiro da ré, que, à época dos fatos, cumpria pena no sistema prisional.
Entenda o caso
De acordo com o Ministério Público do Acre (MPAC), a prática delitiva teria ocorrido no dia 21 de março de 2024, nas dependências da Unidade Prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, quando a ré fora flagrada tentando entrar no estabelecimento para visitar o ex-companheiro encarcerado, com 96,5 gramas de maconha escondidas em suas partes íntimas.
O próprio MPAC, no entanto, registrou que o desenrolar do processo demonstrou que a denunciada foi vítima de coação moral irresistível, consumada em ameaças constantes, intensas e graves, além de agressões físicas e psicológicas, o que evidencia um estado de vulnerabilidade e constrangimento que não possibilitaram à ré adotar conduta diversa.
Dessa forma, o órgão ministerial requereu a absolvição da denunciada, entendendo que a condenação da ré é medida imprópria, alegando que restou claramente demonstrada a presença da excludente de responsabilidade.
Sentença
Ao julgar o caso, o juiz de Direito Eder Viegas registrou que, embora tanto a materialidade quanto a autoria do crime tenham sido comprovadas, também foi igualmente verificada a causa excludente de responsabilidade penal em favor da ré.
O magistrado assinalou que os requisitos legais para o reconhecimento da causa de excludência foram todos comprovados durante a instrução processual: a existência de mal grave e iminente; a impossibilidade do agente coagido resistir à coação; bem como a inexigibilidade de conduta diversa por parte da denunciada.
O juiz de Direito sentenciante também ressaltou que as intimidações de mal grave e iminente não se configuram como meras ameaças, “pelo contrário inserem-se em um histórico comprovado de violência física e psicológica, gerando um estado de terror e submissão”.
“(A ré) narrou ser vítima de agressões e as lesões visíveis que apresentava na audiência de instrução e julgamento, constatadas por este Juízo, corroboram a veracidade de suas alegações. A iminência do mal não se refere apenas à agressão futura, mas à persistência de um ambiente opressivo onde a ameaça de nova agressão é constante e real, gerando um medo paralisante. A impossibilidade de resistência, por sua vez, decorre da extrema vulnerabilidade em que se encontrava (…). Percebe-se claramente que sua conduta delitiva foi um subproduto direto da violência de gênero a que estava submetida”, registrou o magistrado na sentença.
Por fim, o juiz de Direito titular Eder Viegas acolheu a manifestação do MP e, reconhecendo a presença da coação moral como excludente de culpabilidade, absolveu a denunciada da prática ilícita que lhe fora imputada pelo órgão ministerial.
Ainda cabe recurso contra a sentença.
Você precisa fazer login para comentar.