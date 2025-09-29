Brasil
Enquanto governadores prestigiam posse de Fachin, Tarcísio visita Bolsonaro
Governador de SP se ausenta de cerimônia com presença de Lula, ministros e colegas da oposição
A posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (29), reuniu autoridades dos Três Poderes e governadores de diferentes espectros políticos, mas chamou atenção a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que não compareceu nem enviou representante — apesar de estar em Brasília no mesmo dia.
Pouco antes da cerimônia no STF, Tarcísio visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime domiciliar.
Na porta do condomínio, o governador justificou a visita como um gesto pessoal: “Foi uma visita de cortesia. Estou visitando um amigo, uma pessoa importante, tenho consideração. Amigos são amigos em momentos bons e ruins. O presidente está passando por um momento difícil. Estamos aqui para prestar apoio, sem nenhum tipo de interesse”, disse.
Entre os governadores de oposição, estiveram Romeu Zema (MG), Cláudio Castro (RJ), Ronaldo Caiado (GO) e Eduardo Leite (RS) estiveram presentes na cerimônia.
Ratinho Jr (PR), que está fora do país, foi representado pelo governador em exercício. Ibaneis Rocha (DF) enviou a vice-governadora Celina Leão.
A ausência de Tarcísio, que tem evitado se posicionar publicamente sobre temas ligados ao Judiciário, ocorre em um momento de forte tensão institucional e pode ser interpretada como um gesto político.
A cerimônia marca o início do biênio 2025-2027 sob comando de Fachin, com Alexandre de Moraes como vice-presidente. O evento teve discursos de autoridades, execução do hino nacional e assinatura dos termos de posse.
Fachin, conhecido pelo perfil técnico e discreto, deve adotar uma gestão marcada pela institucionalidade e pelo espírito colegiado.
Maria Fumaça voltará à ativa para os 111 anos de Porto Velho
Um dos mais importantes elos materiais da sociedade porto-velhense com a sua própria história, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré está inserida nas festividades em alusão aos 111 anos de Porto Velho.
Uma reforma promovida pela mais importante associação de preservação ferroviária do Brasil, a ABPF, colocará a lendária Maria Fumaça nº 18 em atividade após mais de 20 anos parada.
Além de um percurso dentro do Complexo Madeira-Mamoré, onde mostrará toda a sua imponência, a locomotiva soará o tradicional apito, marcando o início de uma nova fase de valorização da cultura e da história da capital rondoniense.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa é a oportunidade de toda a população sentir de perto a emoção de ver o que, até pouco tempo atrás, era apenas um sonho se tornando realidade.
“Foram quase 20 anos de abandono. Desde 1999, a Maria Fumaça nº 18 estava parada, como um pedaço da nossa história esquecido nos trilhos. Em menos de um ano de gestão, já colocamos a litorina para rodar e agora chegou a vez dela: neste dia 2, aniversário de Porto Velho, a Maria Fumaça volta a apitar e se locomover”, disse Léo Moraes.
A apresentação do retorno do funcionamento da locomotiva 18 acontece na próxima quinta-feira (2), a partir das 17h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Traga sua família e prestigie!
PRF apreende três curiós mantidos em condições inadequadas durante fiscalização na BR-364, em Feijó
Aves da espécie Sporophila angolensis estavam em gaiolas sujas e sem documentação; animais foram encaminhados ao CETAS em Rio Branco para reabilitação
Em uma operação de fiscalização realizada no último sábado (27), no km 484 da BR-364, em Feijó, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três aves silvestres da espécie curió (Sporophila angolensis) que eram transportadas de forma irregular. Os animais estavam em gaiolas sujas, sem alimentação adequada e sem a documentação exigida por lei.
Os responsáveis pelo transporte foram autuados e assinaram termo de comparecimento em juízo, com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). As aves foram entregues ao IBAMA e, posteriormente, encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Rio Branco, onde receberão os cuidados necessários antes de possível soltura.
Em nota, a PRF reforçou que a ação integra o trabalho de combate ao tráfico e à manutenção irregular de animais silvestres, práticas que ameaçam espécies nativas e comprometem o equilíbrio ambiental na região. O curió é uma das espécies mais visadas pelo tráfico de fauna, especialmente por seu canto característico.
Prefeito de Manoel Urbano exonera filho de cargo de chefe de gabinete e o nomeia para secretaria de Turismo
Toscano Veloso (PP) agora tem dois filhos ocupando secretarias municipais; mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado
O prefeito de Manoel Urbano, Toscano Veloso (PP), promoveu uma reformulação no alto escalão de sua gestão com a exoneração do filho Jarbes Lima Velozo do cargo de chefe de gabinete e sua posterior nomeação para a Secretaria Municipal de Turismo. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29) e têm efeito imediato.
Esta é a segunda vez que Toscano nomeia um filho para uma pasta municipal. Em maio deste ano, José Lima Velozo – irmão de Jarbes – assumiu a Secretaria de Esportes. Com a troca, Osilete Mariano Teixeira deixa a pasta de Turismo, e o prefeito passa a ter dois filhos ocupando cargos de secretário.
A medida deve reacender o debate sobre nepotismo na administração pública, prática que, embora questionada, segue sendo comum em municípios do interior.
A nomeação de familiares para cargos estratégicos frequentemente gera controvérsia sobre a legitimidade das indicações.
A decisão tende a movimentar os bastidores políticos de Manoel Urbano, cidade localizada a cerca de 380 km de Rio Branco, com dois membros da família do prefeito em posições de comando.
