Engenheiro é preso durante operação que investiga licitação irregulares em cidades do Acre
Rafael, que é servidor concursado e atua como auditor fiscal de obras e urbanismo, deverá passar por audiência de custódia nesta quinta
As investigações indicam que o engenheiro está implicado em um esquema de fraudes em licitações, incluindo superfaturamento de obras públicas, utilização de empresas de fachada e lavagem de dinheiro, envolvendo as prefeituras de Plácido de Castro, Assis Brasil e Senador Guiomard.
Rafael, que é servidor concursado e atua como auditor fiscal de obras e urbanismo, deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (4). Ele é proprietário das empresas que foram alvo das buscas da Polícia Federal.
Durante a operação, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380 no veículo de Rafael e um rifle calibre .22 em um escritório dentro de sua casa. Embora tenha registro válido para as armas, estas estavam armazenadas em locais diferentes dos indicados nos documentos. O registro da pistola está associado a um endereço no bairro Aviário, enquanto o do rifle refere-se a uma propriedade no Ramal do Carlão, KM 15, em Acrelândia.
Ao explicar a situação, o engenheiro justificou que a arma estava no carro devido à presença de crianças pequenas em casa e que havia se mudado para o novo endereço há cerca de 15 dias.
A ação da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal não inclui a Prefeitura de Rio Branco, mas foca nos municípios de Assis Brasil, Plácido de Castro e Senador Guiomard, os quais são investigados por irregularidades relacionadas a recursos federais. Na manhã da quarta-feira, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, quatro em Rio Branco e três nos outros municípios mencionados.
Sena Madureira registra 47 casos de estupro infantil em 2025; MPAC alerta para omissão de familiares
Ministério Público do Acre destaca que omissão de familiares, especialmente de mães que protegem companheiros agressores, é crime e agrava a situação das vítimas; campanha educativa será lançada para estimular denúncias
O município de Sena Madureira registrou 47 casos de estupro infantil entre janeiro e novembro de 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério Público do Acre (MPAC). Os números acenderam um alerta entre as autoridades, que intensificam ações de enfrentamento e convocam a população para colaborar.
De acordo com o MPAC, a participação da comunidade é fundamental para identificar abusadores e proteger crianças e adolescentes. O órgão destacou um ponto sensível nas investigações: a omissão de pais ou responsáveis, principalmente quando tentam proteger o cônjuge agressor.
“Em muitos casos, as mães escolhem apoiar o companheiro em vez de oferecer o suporte necessário à criança. Essa omissão também é crime e agrava ainda mais a situação da vítima”, alerta o Ministério Público.
Para fortalecer o combate aos abusos, a rede de proteção infantil do município — que reúne Conselho Tutelar, MPAC, Poder Judiciário e órgãos da administração pública — está desenvolvendo uma campanha educativa. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância do cuidado, da vigilância e, principalmente, da denúncia.
Crítica do MPAC
- Omissão familiar: Mães que apoiam companheiros agressores em vez de proteger crianças
- Responsabilização: Omissão também configura crime
- Participação social: Comunidade é fundamental para identificação de abusadores
Ações em curso
- Campanha educativa: Rede de proteção (Conselho Tutelar, MP, Judiciário e administração pública)
- Objetivos: Conscientização sobre cuidado, vigilância e denúncia
- Foco: Proteção de crianças e adolescentes, principais vítimas
Os números expõem uma crise silenciosa no interior acreano, onde fatores culturais e a fragilidade das redes de proteção permitem a perpetuação de abusos sexuais contra crianças. A iniciativa busca romper o ciclo de violência e omissão que caracteriza muitos desses casos.
PM de Sena Madureira apreende 12 armas, 7,4 kg de drogas e cumpre 12 mandados de prisão em novembro
Balanço do 8º Batalhão registra 4.838 abordagens, 254 operações e 251 ações comunitárias no mês; veículo roubado foi recuperado
O 8º Batalhão da Polícia Militar divulgou nesta quinta-feira (4) o balanço operacional referente a novembro de 2025, com números que evidenciam a atuação no policiamento, combate ao crime e aproximação com a comunidade na região.
De acordo com o relatório, foram realizadas 4.838 abordagens, além de 254 operações voltadas ao enfrentamento da criminalidade e 251 ações comunitárias, que buscam fortalecer o vínculo entre a PM e a população.
As ações resultaram em:
-
72 conduções à delegacia;
-
12 mandados de prisão cumpridos;
-
7,4 kg de drogas apreendidos;
-
12 armas de fogo e 3 armas brancas recolhidas;
-
1 veículo com registro de roubo ou furto recuperado.
A PM destacou que os números refletem o impacto direto no combate ao tráfico e a outros crimes, e reforçou o compromisso de ampliar a presença nas ruas e as ações de segurança no município e região. O balanço consolida uma atuação que integra repressão qualificada e iniciativas de prevenção e proximidade com a comunidade.
