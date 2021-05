O engenheiro civil Francisco Thiago Correia Modesto, 31 anos, morreu no início da tarde de sábado (dia 1º), por volta das 13 horas, após sofrer um acidente de carro no Km 611 da BR-163, em Nova Mutum-MT.

Segundo informações do site powermix, Francisco seguia sentido norte em uma camionete Chevrolet S-10, de cor branca, placa de São José dos Pinhais-PR, patrimônio da empresa Arteleste (onde Francisco trabalhava), quando supostamente perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Uma equipe de resgate da concessionária Rota do Oeste e também do Corpo de Bombeiros foram acionadas, porém, ao chegar no local a vítima já estava sem vida. Francisco trabalhou como engenheiro de campo na construção da Ponte do Rio Madeira, em Abunã-RO, e atualmente estava trabalhando em outra obra da construtora, no Mato Grosso.

