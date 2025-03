Enfurecido, homem raspa cabelo de namorada e queima vítima com cigarro

O Detran reforça que a modernização dos serviços segue as tendências de transformação digital na administração pública, priorizando segurança, transparência e eficiência

Praticidade é a palavra de ordem. Renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), consultar a pontuação ou emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) sem precisar enfrentar filas ou se deslocar até uma unidade do Detran, com serviços online, é uma realidade ao alcance de um clique.

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) tem modernizado a forma como os cidadãos acessam serviços veiculares e de habilitação. Com 41 serviços disponíveis no Portal de Serviços do órgão, a autarquia oferece praticidade, redução de tempo e a comodidade de resolver demandas sem sair de casa.

O Detran reforça que a modernização dos serviços segue as tendências de transformação digital na administração pública, priorizando segurança, transparência e eficiência. O acesso para muitos serviços é livre, no entanto, alguns necessitam de cadastro. Caso o usuário não tenha login, pode realizá-lo também de forma rápida e prática no portal.

Morador do bairro Estação Experimental em Rio Branco, Vanderley de Barros trabalha como mototaxista e se dirigiu à sede do Detran em busca de um extrato dos pontos que constam na sua habilitação. O documento é necessário para a renovação da sua permissão de trabalho na Superintendência de Transportes e Trânsito (RBTrans). O serviço é um dos que estão disponíveis no Portal de Serviços.

“Eu não sabia que podia emitir esse extrato direto de casa, sem a necessidade de vir aqui. Não sei mexer muito com internet, mas podia ter pedido ajuda da minha filha e ter poupado tempo e dinheiro. Mas ,de qualquer forma, já fica a dica pra uma próxima vez”, disse.

“O portal foi desenvolvido com foco na acessibilidade, garantindo que pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção também possam usufruir dos serviços com autonomia. Estamos presentes de maneira física em 17 cidades do Acre, à disposição de condutores e proprietários de veículos, onde quer que estejam”, destacou a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Com a ampliação do acesso digital, o Detran demonstra que tecnologia e serviço público podem andar juntos, garantindo mais agilidade e satisfação aos usuários. Para conhecer todos os serviços, basta acessar o site oficial: www.detran.ac.gov.br.

Confira alguns serviços disponíveis online

Emissão do CRLV;

Consulta de pontos na CNH;

Emissão de boletos de multas e taxas;

Renovação de exames da CNH;

Alterar endereço do condutor;

Consulta ao Sistema Nacional de Gravames.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários