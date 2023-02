Enfermeiros do Acre cobram reajuste no piso salarial e ameaçam greve em março

Aconteceu na tarde da última sexta-feira, dia 10, a solenidade de assinatura do Termo de Permissão para que o município de Epitaciolândia tenha, respeitando todos os trâmites legais, a permissão para instalação do Centro de Referência do Instituto Federal do Acre no município.

Com alegria por tão sonhada conquista, prefeito Sérgio Lopes e primeira dama Alliny Saldanha, receberam a Reitora do IFAC, professora Rosana Cavalcante, o diretor geral do Campus Xapuri, professor Joel Bezerra, acompanhados da equipe técnica do Instituto e o deputado estadual Emerson Jarude onde ladeados pelas demais autoridades, servidores e populares falaram sobre tão importante realização.

O Centro de Referência do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Acre, no município de Epitáciolândia foi autorizado e teve sua criação e funcionamento através da resolução do Conselho superior (CONSU/IFAC) n° 114/2022, de 19 de dezembro de 2022.

O Centro funcionará, inicialmente, em um espaço na escola Bela Flor e estará vinculado administrativamente ao Campus Xapuri. O IFAC foi implantado no município de Epitáciolândia com o objetivo de ofertar cursos nos mais diversos níveis e modalidades, gerando inúmeras possibilidades de graduação e pós graduação aos moradores, professores, estudantes jovens e adolescentes da regional.

Objetivo alcançado. Sonho realizado.

