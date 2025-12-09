Energisa terá reajuste de 8,99% na tarifa residencial no Acre a partir de sábado (13)

Primeiro repasse de dezembro soma R$ 6,3 bilhões em todo o Brasil, 9% acima de 2024; Rio Branco deve receber cerca de R$ 14 milhões

Os 22 municípios do Acre começam a receber a partir desta quarta-feira (10) os recursos da primeira parcela de dezembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que soma quase R$ 85 milhões para o estado. A transferência feita pela União é uma das principais fontes de receita das prefeituras e chega em um momento estratégico para o fechamento do ano.

No país, o repasse deste decêndio alcança R$ 6,3 bilhões, valor cerca de 9% maior que o mesmo período de 2024, quando foram liberados R$ 5,8 bilhões. Segundo o especialista em orçamento público Cesar Lima, os números mostram uma tendência de recuperação e estabilidade do fundo ao longo de 2025.

— Consolida um ano de bons números para o FPM. É um bom resultado, apesar de algumas sazonalidades durante esse período, quase 10% a mais para o ano de 2025 em relação a 2024 — avaliou.

No Acre, Rio Branco receberá a maior fatia: aproximadamente R$ 14 milhões. Os demais municípios serão contemplados seguindo os critérios populacionais e de arrecadação que regem a distribuição do FPM. Paralelamente, as prefeituras também terão acesso a um repasse extra expressivo de cerca de R$ 7,6 bilhões em nível nacional, o que deve ampliar o fôlego financeirodas gestões locais no fim do ano.

Distribuição no Acre

Rio Branco: R$ 14 milhões (maior repasse)

Demais municípios: Seguem critérios populacionais e fiscais

Contexto nacional

Crescimento: 9% frente a 2024 (R$ 5,8 bi → R$ 6,3 bi)

Repasse extra: R$ 7,6 bilhões adicionais para prefeituras

Avaliação especializada:

Nos demais estados, a variação do FPM também chama atenção. São Paulo lidera o ranking nacional, com R$ 782 milhões distribuídos entre seus municípios sem contar o valor extra. Entre os destaques paulistas estão Taubaté, Sumaré e São Vicente, cada um recebendo cerca de R$ 3,4 milhões. Na outra ponta, Roraima aparece com o menor volume total: R$ 4,6 milhões neste decêndio. Ali, as cidades com maiores fatias são Rorainópolis, Caracaraí e Alto Alegre.

Com diferentes realidades, mas pressionados por demandas semelhantes, os municípios brasileiros recebem este primeiro repasse de dezembro como um alívio importante para o encerramento do ano fiscal e o planejamento das ações de 2025.

Os recursos chegam em momento estratégico para as prefeituras, que encerram o ano com despesas elevadas e preparam a transição orçamentária para 2026. O crescimento do FPM reflete a recuperação da arrecadação nacional e oferece alívio financeiro para gestões municipais historicamente dependentes de transferências federais.

