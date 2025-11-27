Energisa participa da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica da UFAC  

Vereador Joabe Lira defende medidas de proteção, novos feriados e melhorias nas condições de trabalho da categoria

A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, na manhã desta quinta-feira (27), uma edição da Tribuna Popular dedicada ao tema “Valorização e Proteção aos Garis: Trabalhadores Essenciais da Nossa Cidade”. A iniciativa foi solicitada pelo presidente da Casa, vereador Joabe Lira (União Brasil).

Durante sua fala, Lira agradeceu a presença dos coletores da empresa Oralim Pebrás, representados por Leonardo, pelo pastor Erivan e pelo diretor Felipe. Ele destacou sua relação histórica com a categoria, construída ao longo dos quatro anos em que atuou como secretário municipal de Limpeza Pública.

Segundo o vereador, seu trabalho na pasta foi marcado não apenas por resultados técnicos, mas por vínculos de respeito.

“Queria deixar o sentimento de saudade. A gente só sente saudade do que gosta, do que respeita”, afirmou.

Segurança no trabalho e descarte correto de resíduos

Entre os avanços citados, Lira destacou a aprovação do projeto de lei que regulamenta o descarte de lixo domiciliar, incluindo materiais perfurocortantes, como lâminas e seringas. Ele enfatizou que a medida deverá reduzir acidentes de trabalho, comuns devido ao armazenamento inadequado desses resíduos.

A lei prevê ações educativas e, posteriormente, fiscalização, com possibilidade de multas para quem descumprir as regras.

Novas propostas: feriados, plano de saúde e melhorias estruturais

O vereador anunciou também a apresentação de um projeto que cria o Dia do Gari como feriado municipal. Além disso, propôs — em conjunto com outros parlamentares — que os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro sejam feriados para os trabalhadores da limpeza, permitindo que passem as datas comemorativas em família. O requerimento será encaminhado à Prefeitura e à Limpebras com apoio unânime dos vereadores.

Lira afirmou ainda que pretende incluir um plano de saúde para os garis no termo de referência da empresa responsável pelo serviço. Outra proposta envolve a criação de caixas específicas para descarte de resíduos em condomínios, visando reduzir o esforço físico dos coletores e diminuir o risco de acidentes.

Agressão a trabalhador mobiliza Câmara

O parlamentar lamentou o episódio recente em que um gari foi brutalmente agredido enquanto trabalhava.

“Na minha opinião, foi uma tentativa de homicídio. Ele levou uma tijolada no rosto que quebrou dois ossos”, declarou.

Lira disse ter acompanhado o atendimento no pronto-socorro e o registro da ocorrência, recebendo da polícia o compromisso de prioridade na investigação. Ele reforçou a necessidade de conscientização da população, destacando que “limpeza é sinônimo de saúde”.

Categoria reconhece avanços

Representando os trabalhadores, o coletor Leonardo Silva Pereira, com 16 anos de atuação, elogiou as iniciativas da Câmara.

“Esse projeto de lei faz com que a população olhe nossa categoria com outros olhos. Antes, muitos descartavam lixo de forma inadequada, sem pensar em quem iria coletar. Agora será diferente”, disse.

Leonardo agradeceu ao vereador Joabe Lira por “abraçar a causa” e dar maior visibilidade aos garis.

A sessão foi marcada pelo reconhecimento da importância dos profissionais que atuam diariamente na limpeza urbana e pela discussão de medidas destinadas a melhorar suas condições de trabalho e segurança.

