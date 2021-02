Novos canais de comunicação com a Energisa estarão disponíveis a partir de março no Acre com o app Energisa ON, a Agência Virtual e a automação da atendente virtual Gisa.

“Sem precisar sair de casa, o cliente terá acesso a maioria dos serviços que também são oferecidos na agência física. O site e o app Energisa ON possuem uma linguagem simples e um visual intuito que facilita a navegação. O intuito é proporcionar ao cliente uma experiência exitosa de atendimento, buscando a agilidade na prestação do serviço e a facilidade de poder resolver questões com a empresa”, destacou o diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes, em nota encaminhada à imprensa.

A Energisa Acre também adotará o parcelamento das dívidas em até 12 vezes no cartão de crédito a partir de março. Essa é mais uma forma de pagamento que permite ao cliente maior controle das suas finanças, evitando imprevistos com o acúmulo de contas.

Além do parcelamento pelo cartão de crédito, a Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes que podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida, descontos e flexibilização das parcelas.

Para ter acesso às condições de parcelamento, o cliente poderá acessar os canais digitais: site, APP Energisa On, Gisa (68-99233-0341) ou Call Center (0800 647 7196).

