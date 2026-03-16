O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) divulgou nesta segunda-feira (16) o Cadastro de Reclamações Fundamentadas referente ao ano de 2025, documento que apresenta o ranking das empresas mais reclamadas pelos consumidores no estado. A publicação atende ao que determina o Código de Defesa do Consumidor e tem como objetivo dar transparência à atuação dos fornecedores, além de orientar a população sobre a qualidade dos serviços oferecidos.

De acordo com o levantamento, a Energisa Acre lidera o ranking estadual, com 593 reclamações registradas ao longo do período analisado. O relatório reúne casos considerados fundamentados, que incluem situações de descumprimento de acordos firmados com consumidores, reincidência de práticas consideradas abusivas ou demandas classificadas como urgentes e de maior gravidade.

Entre os setores mais presentes na lista estão instituições financeiras e empresas de telecomunicações, que concentram grande parte das queixas registradas no estado.

No ranking das empresas mais reclamadas no Acre em 2025, divulgado pelo Procon, a concessionária de energia aparece na primeira posição, com 593 reclamações registradas. Em seguida estão o Banco Pan, com 262 queixas; o Banco Bradesco, com 234; e o Banco do Brasil, com 228 registros.

O Banco BMG ocupa a quinta colocação, com 226 reclamações. Também figuram entre as instituições com maior número de queixas a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, com 197 registros; a Telefônica Brasil, com 180; a Oi, atualmente em recuperação judicial, com 178; a Claro, com 160; e o Banco Santander Brasil, que fecha o top 10 com 155 reclamações.

O cadastro divulgado pelo Procon reúne reclamações consideradas fundamentadas, ou seja, aquelas em que houve comprovação da falha na prestação do serviço ou descumprimento de direitos do consumidor.