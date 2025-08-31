Acre
Energisa esclarece que apagão no Acre foi causado por um problema no SIN
A Energisa esclareceu na tarde deste domingo, 31, que a interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada no Acre foi provocada por um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo a concessionária, a ocorrência não teve relação direta com a empresa.
A companhia informou ainda que a causa da falha está sendo apurada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela coordenação da rede.
De acordo com a nota, o ONS autorizou, por volta das 14h34, o início do processo de restabelecimento da energia, que vem sendo feito de forma gradativa no Acre.
Comentários
Acre
Serviços emergenciais 190, 193 e 181 são restabelecidos no Acre após instabilidade
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informou neste domingo, 31, que os serviços emergenciais 190, 193 e 181, operados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), foram restabelecidos às 17h45 deste sábado (30).
De acordo com a pasta, a instabilidade que afetou os atendimentos foi provocada pelo rompimento de uma fibra no Abunã. O problema já foi solucionado e os números voltaram a funcionar normalmente.
Durante o período de interrupção, equipes permaneceram de prontidão para minimizar os impactos à população.
Os canais 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 181 (Disque Denúncia) seguem disponíveis para emergências e serviços de segurança pública em todo o estado.
Comentários
Acre
Do murumuru ao mundo, mulheres do Acre moldam a bioeconomia com saber ancestral e cuidado com a floresta
Em passos firmes e apressados, elas cruzam trilhas conhecidas da floresta com a precisão de quem sabe o destino e o sentido da colheita. Na cabeça, lenços ou chapéus protegem do sol enquanto os olhos atentos vasculham o chão em busca dos coquinhos caídos das palmeiras, sementes de um ouro vegetal que alimenta sonhos e sustenta famílias: o murumuru. É desse caroço que se extrai o óleo que chegou às prateleiras das maiores indústrias de cosméticos do país, e que carrega o nome do Acre muito além de suas fronteiras.
Por trás da produção está o protagonismo feminino. Em Cruzeiro do Sul, um grupo de mulheres se destaca na coleta dessa riqueza natural, garantindo renda digna e resistência para centenas de lares. Entre elas, Raimunda Gomes, já aposentada, continua na lida para somar à renda de casa, mas também pela alegria de compartilhar esse momento de união.
“Meus filhos dizem que não preciso mais trabalhar com isso, mas eu gosto. Tem muita mulher junto, e a gente se ajuda, conversa, se fortalece”, conta enquanto suas mãos calejadas brincam com os coquinhos recém-recolhidos.
Com a mesma sabedoria que guia a colheita, vem também a consciência ambiental. Raimunda lamenta o avanço das queimadas. “Não é certo colocar fogo. A gente precisa disso aqui. Quem queima é quem acha que não precisa”.
Onde o murumuru floresce, o Acre se revela
A história de Maria Lisbete da Páscoa também atravessa décadas e fronteiras. Ainda adolescente, começou a trabalhar com os coquinhos no Pará. Veio para o Acre após o casamento e logo se integrou à atividade, ensinando a filha, Antônia Cauane, a arte da coleta. Hoje, juntas, elas chegam a reunir sete sacas em um único dia. Com o apoio da Cooperativa dos Produtores de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Nova Cintra (Coopercintra), os frutos viram manteiga de murumuru, produto nobre que abastece marcas renomadas como a Natura.
“Nós que carregamos. Os meus homens somos nós mesmas”, brinca Lisbete. “Ensinei minha filha desde pequena. Ela chorava querendo ir pra mata, com medo, mas agora vem com seu balde.”
Lisbete também se entristece com a destruição da mata: “Chorei quando vi as palhas tudo pretas de queimada. Estavam queimando onde a gente tira o pão de cada dia.”
Maria Elice da Silva, 59 anos, conhece cada curva das estradas de barro que levam à área de coleta. Há 10 anos dedica-se à atividade, seis deles fornecendo para a Coopercintra. Para ela, o trabalho é mais que sustento, é independência.
“É gratificante. Às vezes falta dinheiro, mas vem o dia da coleta e traz alegria. Na mata, a gente se espalha, depois se junta pra almoçar, rir, conversar.”
Mulheres, floresta e a bioeconomia que transforma
Com o murumuru como principal oleaginosa coletada no estado, a cooperativa não apenas garante renda, mas também estrutura e expansão. A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) é peça chave nesse avanço. Além de ceder o terreno onde funciona a miniusina da cooperativa, ela investe em formação para mulheres e jovens, preparando-os para um futuro sustentável e valorizando saberes tradicionais.
“Daqui uns dias o futuro realmente são essas pessoas, então a gente tenta fazer com que esses jovens tenham uma fixação na zona rural e só vão ficar se verem que tem um comércio, um produto que vão ganhar dinheiro com isso. Então, ofertamos cursos específicos para a comunidade jovem e mulheres e, também, porque temos uma busca de fontes financiadoras que visam esse gêneros”, explica Suelem Farias, diretora técnica da Funtac.
A Funtac trabalha com captação e destinação de recursos, como o REM KfW, para o fortalecimento da bioeconomia. As capacitações são feitas separadas, para jovens e mulheres, segundo Suelen, respeitando também a atuação de cada grupo.
“Nós sabemos também que a mulher é mais cuidadosa na hora que vai embalar, limpar o caroço, etiquetar, é ela que realmente faz toda essa parte de maior detalhamento”, explica. Esse cuidado também se reflete na consciência ecológica que permeia a cadeia extrativista. Não apenas colhem: preservam, respeitam e entendem que o futuro está na floresta viva.
Desburocratização
No fim de junho, o governo do Acre fez história ao pagar, pela primeira vez em quase três décadas, a subvenção do murumuru diretamente na conta dos extrativistas, uma conquista que trouxe dignidade, segurança e agilidade ao processo.
A nova metodologia, prevista na Lei Estadual nº 1.277/1999 e oficializada pelo Decreto nº 1.564/2024, foi implementada por determinação do governador Gladson Camelí, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).
“Essa decisão me deixou muito feliz. Criamos a divisão do subsídio para atender exclusivamente os extrativistas, porque antes ela era fundida a outras áreas”, explica o secretário de Agricultura, José Luis Tchê.
Segundo ele, o pagamento era constantemente atrasado por erros em CPF ou ausência de assinatura. O governo decidiu desburocratizar e pagar diretamente aos trabalhadores.
“Por solicitação do governador, decidimos resolver de vez a vida dos nossos extrativistas. Fizemos parceria com o Banco do Brasil e já pagamos mais de 70 extrativistas diretamente na conta. O projeto-piloto funcionou e vamos seguir nesse formato”, garante Tchê.
Num tempo em que a bioeconomia se firma como aposta para o Brasil, o murumuru do Acre mostra que há potência em cada amêndoa e sabedoria em cada mulher. É a floresta que nutre, sustenta e ensina, e são elas, guardiãs das raízes, que garantem que esse ciclo se repita, com equilíbrio, fé e coragem.
Comentários
Acre
Chapecoense goleia Vasco e Porto Velho vence Assermurb em rodada do Estadual Sub-11
Rodada realizada neste sábado (30), no CT do Florestão, em Rio Branco, foi marcada por jogo de goleada e vitória tranquila, com destaque para a determinação dos jovens atletas.
Chapecoense 5 x 1 Vasco
A tarde deste sábado (30) reservou fortes emoções no Campeonato Estadual Sub-11, com dois confrontos realizados no CT do Florestão, em Rio Branco. Apesar do tempo seco e da fumaça que tomou conta da região, os pequenos craques mostraram garra e talento em campo.
No primeiro duelo, o Chapecoense não deu chances ao Vasco da Gama e aplicou uma goleada por 5 a 1. Logo aos dois minutos, Kailebe Albuquerque abriu o placar. Kaique Lima ampliou ainda no primeiro tempo, marcando duas vezes e levando o time para o intervalo com vantagem de 3 a 0.
Na etapa final, Íkaro Oliveira fez o quarto gol da Chape. O Vasco chegou a descontar com Elias Júnior, mas Matias Santos, em cobrança de pênalti, fechou a vitória em 5 a 1.
Porto Velho 2 x 0 Assermurb
No segundo jogo da rodada, o Porto Velho venceu o Assermurb por 2 a 0 em um confronto mais equilibrado. Samuel Bernardo abriu o placar logo aos três minutos e, em seguida, Arthur Luiz ampliou, garantindo a vitória ainda no primeiro tempo. No restante da partida, o destaque ficou para o goleiro do Assermurb, que evitou uma diferença maior com boas defesas.
Mais do que os resultados, a rodada mostrou a dedicação dos jovens atletas e a entrega das comissões técnicas, reforçando a importância da base na formação de futuros talentos do futebol acreano.
Você precisa fazer login para comentar.