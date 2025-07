Energisa esclarece atraso em ligação elétrica de ônibus do Hemoacre

A concessionária Energisa se manifestou após críticas feitas pelo vereador Aiache Araújo (PP), na manhã de terça-feira (8), durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco. O parlamentar denunciou a demora da empresa em realizar a ligação de energia elétrica necessária para o funcionamento do ônibus do Hemoacre, estacionado em frente a Casa Legislativa para uma campanha de doação de sangue.

Em nota, a Energisa afirmou que recebeu o pedido de ligação provisória por e-mail na véspera do evento, com menos de 24 horas de antecedência. A empresa destacou que, conforme regulamentação vigente, todos os pedidos desse tipo devem ser formalizados com no mínimo 48 horas de antecedência, prazo considerado essencial para garantir o planejamento e o atendimento adequado das equipes operacionais.

Ainda segundo a concessionária, apesar do curto prazo, uma equipe técnica foi mobilizada e compareceu ao local para realizar a ligação elétrica. A empresa também informou que a situação já foi alinhada com a responsável pelo Hemoacre, com reforço das orientações sobre os procedimentos corretos para futuras solicitações

Apesar do contratempo, a coleta de sangue foi mantida no local e seguiu normalmente após a regularização do fornecimento de energia.

Confira a nota completa:

