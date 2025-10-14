Flash
Energisa Acre reforça plano de contingência para enfrentar instabilidades climáticas
Gerente de Operações destaca investimentos em tecnologia, monitoramento meteorológico e reforço no atendimento a áreas rurais
O gerente de Operações da Energisa Acre, André Amarante, afirmou nesta terça-feira (14) que a concessionária mantém um plano de contingência estruturado para atuar de forma rápida e eficiente em situações de instabilidade climática, fenômeno que tem se intensificado no estado nos últimos anos.
Segundo Amarante, o plano é baseado em três etapas — antecipar, recuperar e atuar — e conta com o apoio de tecnologia, monitoramento meteorológico e equipes especializadas.
“A Energisa busca, com tecnologia e equipes preparadas, antecipar informações meteorológicas que nos dão um direcionamento de onde atuar. O centro de operações, em Rio Branco, coordena todo esse trabalho para recompor o fornecimento de energia o mais rápido possível”, explicou o gerente.
Desde que assumiu a concessão no Acre, em 2019, a Energisa já investiu mais de R$ 2 bilhões em infraestrutura e tecnologia. Entre os equipamentos adquiridos estão os religadores automáticos, que permitem recompor o sistema à distância, sem necessidade de deslocar equipes a campo.
Amarante também destacou a parceria com o grupo Storm InMet, que conta com especialistas e uma doutora em meteorologia dedicados ao monitoramento climático da região.
“Recebemos informações semanais e quinzenais sobre as condições meteorológicas, o que nos permite antecipar ações e reduzir os impactos das contingências”, afirmou.
A concessionária também vem ampliando o uso de drones e câmeras termográficas para identificar falhas na rede elétrica antes que provoquem interrupções, além de investir em manutenção preventiva e capacitação de equipes.
Um dos principais desafios, segundo Amarante, é o atendimento às áreas rurais, especialmente em períodos de chuvas intensas.
“Temos dificuldade de deslocar equipes até os clientes rurais, por isso adquirimos veículos especiais, os Defenders, que vencem terrenos difíceis e permitem chegar até o cliente mais distante para recompor a energia”, destacou.
O gerente reforçou ainda a importância da comunicação entre consumidores e a empresa em casos de falta de energia.
“Quando houver interrupção ou alguma anomalia na rede, é fundamental que o cliente registre o caso pelo 0800 ou pelo aplicativo da Energisa. A partir desses registros conseguimos identificar os pontos afetados e direcionar as equipes com mais agilidade”, disse.
Sobre o episódio de interrupção de energia registrado na noite anterior, Amarante esclareceu que não se tratou de um apagão provocado pela distribuidora, mas de uma ação do ERAC (Sistema de Alívio de Carga), coordenado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).
“Esse tipo de atuação é automática e controlada pelo ONS, que já emitiu nota sobre o caso. A Energisa deu todo o suporte e forneceu as informações necessárias”, concluiu.
Justiça do Acre decide que rede social deve excluir perfil que divulgava conteúdo pornográfico
Decisão do colegiado reafirmou o entendimento que o usuário não precisa fornecer URL para o encerramento de fraude em perfil falso
A 1ª Turma Recursal determinou que a rede social adote medidas necessárias para exclusão de perfil que divulgava postagens com conteúdo pornográfico. A decisão foi publicada na edição n.° 7.879 do Diário da Justiça (pág. 40), desta quarta-feira, 14.
A autora do processo é de Mâncio Lima e afirmou que seu perfil na rede social estava sem uso há mais de dois anos, porque ela esqueceu a senha. No entanto, este passou a ser utilizado por outra pessoa de forma indevida, com a divulgação de postagens com conteúdo pornográfico.
A sentença reconheceu que a mulher foi vítima de fraude, por isso determinou a exclusão do perfil no prazo de cinco dias. No recurso, a rede social alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação sem o fornecimento da URL [Localizador Uniforme de Recursos: tradução do termo técnico URL, que se refere ao endereço eletrônico na rede].
O relator do processo, juiz Danniel Bomfim, defendeu a hipossuficiência da usuária e assim afirmou que o réu tem aparato técnico necessário para cumprir a determinação de exclusão do perfil. O magistrado fundamentou seu voto com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de desnecessidade de fornecimento da URL.
“A exclusão judicial de perfil falso em rede social não depende da indicação da URL pela consumidora, sendo suficiente a individualização do perfil, cabe ao provedor a adoção das medidas técnicas necessárias à exclusão”, assinou.
Atualização: Após IML liberar corpo do pai, filho de 16 anos sobrevivente é transferido de UTA para Rio Branco
Colisão deixou um morto e três feridos; vítima fatal era caminhoneiro boliviano que morava em Cobija
O adolescente R.I.M., de 16 anos, sobrevivente do grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (14) em Epitaciolândia, inicialmente seria transferido de helicóptero para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb)devido à gravidade dos ferimentos.
O acidente resultou na morte do caminhoneiro Riony Inturias Ayala, de nacionalidade boliviana, morador da cidade de Cobija, capital do departamento de Pando. Segundo informações, Riony seguia com a esposa e os dois filhos para uma escola localizada a poucos metros do local do acidente, quando o carro em que estavam colidiu violentamente contra uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal.
Riony aproveitava a carona com a família para seguir até o caminhão que conduzia, estacionado nas proximidades. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O filho mais velho, de 16 anos, sofreu politraumatismo e, devido à gravidade do quadro clínico, a equipe médica considerou arriscada a transferência por via terrestre, foi solicitando o apoio aéreo para o transporte até Rio Branco, mas houve uma mudança de última hora e o jovem foi transferido de Unidade de Transporte Avançado – UTA para a capital. Já o menino mais novo, de 6 anos, permanece fora de perigo e segue em observação no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.
A motorista do veículo, Katerine Melgar Moreno, esposa de Riony, também foi encaminhada à unidade hospitalar. Ela chegou consciente, mas em estado de choque, sendo amparada pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O corpo de Riony foi liberado aos familiares após passar por exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Frigorífico é interditado por irregularidades sanitárias em Brasileia
O frigorífico Frigonutri, localizado no Ramal do Polo, em Brasileia, foi interditado pela Justiça após constatação de graves irregularidades sanitárias e ambientais. A decisão da Vara Cível da Comarca de Brasileia atende a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).
Inspeções realizadas pelo MPAC apontaram condições inadequadas de higiene e funcionamento, com equipamentos oxidados, falhas na drenagem, ausência de isolamento em áreas de manipulação, problemas nas lagoas de tratamento de efluentes e falta de licença ambiental de operação. O frigorífico realiza abate de bovinos e suínos destinados ao comércio local.
Os técnicos também verificaram que o estabelecimento ignorava notificações e recomendações do MPAC e de órgãos de fiscalização, mantendo as atividades mesmo sem regularização.
A Justiça considerou que as irregularidades representam risco à saúde pública, ao meio ambiente e violam normas sanitárias, ambientais e de defesa do consumidor. A interdição valerá até que o frigorífico comprove o cumprimento de todas as exigências legais, incluindo licenças de operação e sanitária, plano de gerenciamento de resíduos, laudos laboratoriais da água e adequação da estrutura física.
Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 5 mil, revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente e Florestas (Femaf). O Idaf, Imac e as secretarias de Saúde estadual e municipal foram comunicados sobre a decisão.
O frigorífico poderá realizar obras e adequações autorizadas pelos órgãos competentes, mas permanece proibido de realizar abate e processamento até a regularização completa. Somente após nova vistoria técnica conjunta do MPAC, Idaf e Imac poderá ser avaliada a liberação das atividades.
Com informações do MPAC
