Energisa Acre reforça plano de contingência para enfrentar instabilidades climáticas

Gerente de Operações destaca investimentos em tecnologia, monitoramento meteorológico e reforço no atendimento a áreas rurais

O gerente de Operações da Energisa Acre, André Amarante, afirmou nesta terça-feira (14) que a concessionária mantém um plano de contingência estruturado para atuar de forma rápida e eficiente em situações de instabilidade climática, fenômeno que tem se intensificado no estado nos últimos anos.

Segundo Amarante, o plano é baseado em três etapas — antecipar, recuperar e atuar — e conta com o apoio de tecnologia, monitoramento meteorológico e equipes especializadas.

“A Energisa busca, com tecnologia e equipes preparadas, antecipar informações meteorológicas que nos dão um direcionamento de onde atuar. O centro de operações, em Rio Branco, coordena todo esse trabalho para recompor o fornecimento de energia o mais rápido possível”, explicou o gerente.

Desde que assumiu a concessão no Acre, em 2019, a Energisa já investiu mais de R$ 2 bilhões em infraestrutura e tecnologia. Entre os equipamentos adquiridos estão os religadores automáticos, que permitem recompor o sistema à distância, sem necessidade de deslocar equipes a campo.

Amarante também destacou a parceria com o grupo Storm InMet, que conta com especialistas e uma doutora em meteorologia dedicados ao monitoramento climático da região.

“Recebemos informações semanais e quinzenais sobre as condições meteorológicas, o que nos permite antecipar ações e reduzir os impactos das contingências”, afirmou.

A concessionária também vem ampliando o uso de drones e câmeras termográficas para identificar falhas na rede elétrica antes que provoquem interrupções, além de investir em manutenção preventiva e capacitação de equipes.

Um dos principais desafios, segundo Amarante, é o atendimento às áreas rurais, especialmente em períodos de chuvas intensas.

“Temos dificuldade de deslocar equipes até os clientes rurais, por isso adquirimos veículos especiais, os Defenders, que vencem terrenos difíceis e permitem chegar até o cliente mais distante para recompor a energia”, destacou.

O gerente reforçou ainda a importância da comunicação entre consumidores e a empresa em casos de falta de energia.

“Quando houver interrupção ou alguma anomalia na rede, é fundamental que o cliente registre o caso pelo 0800 ou pelo aplicativo da Energisa. A partir desses registros conseguimos identificar os pontos afetados e direcionar as equipes com mais agilidade”, disse.

Sobre o episódio de interrupção de energia registrado na noite anterior, Amarante esclareceu que não se tratou de um apagão provocado pela distribuidora, mas de uma ação do ERAC (Sistema de Alívio de Carga), coordenado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

“Esse tipo de atuação é automática e controlada pelo ONS, que já emitiu nota sobre o caso. A Energisa deu todo o suporte e forneceu as informações necessárias”, concluiu.

Relacionado

Comentários