Acre

Energisa Acre entrega projetos de eficiência energética ao BOPE da Polícia Militar e a Polícia Federal  

Publicado

1 hora atrás

em

Projetos representam investimentos diretos em sustentabilidade e responsabilidade social  
A Energisa Acre realizou nesta semana a entrega oficial dos projetos de eficiência energética ao Bope da Polícia Militar e a Polícia Federal. O investimento total foi de aproximadamente R$ 700 mil, viabilizado por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Participaram da cerimônia de entrega, o diretor-presidente e diretor-técnico da Energisa Acre, Ricardo Xavier e Antônio Matos, além do gerente jurídico, Hiago Moura e da analista Daya Campos. A equipe foi recebida na PM pelo comandante geral, coronel Marta Renata e o subcomandante do Bope, major Souza Júnior. Na Polícia Federal, o superintendente Carlos Rocha Sanches e o chefe do grupo técnico em edificações, Renan Trebien receberam a placa que marca a entrega do projeto de eficiência energética.
O Bope foi contemplado com a construção de uma usina solar fotovoltaica de 50,15 kWp, a substituição de 84 equipamentos de iluminação por modelos de LED e a troca de 15 aparelhos de ar-condicionado por equipamentos inverter com selo PROCEL A.
“Essa iniciativa demonstra que é possível unir tecnologia, sustentabilidade e segurança pública. Agradecemos à Energisa Acre pela parceria e pela sensibilidade em investir em um projeto que beneficia diretamente nossos policiais e toda a sociedade,” agradece a comandante, Marta Renata.
Na sede da Polícia Federal, foram substituídos 162 pontos de iluminação por modelos de LED energeticamente eficientes, além da instalação de um sistema fotovoltaico de 67,26 kWp.
“A iniciativa, realizada sem custos, contribui diretamente para a melhoria da nossa infraestrutura e sustentabilidade operacional. O projeto representa um avanço significativo na redução do consumo de energia elétrica e no alinhamento com práticas ambientais responsáveis. Essa parceria reforça o compromisso com a modernização e a eficiência dos nossos processos”, afirma o Superintendente Regional da Polícia Federal no Acre, Carlos Rocha Sanches.
O diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, destacou a relevância das iniciativas.
“Essa iniciativa reafirma o compromisso da Energisa Acre em apoiar instituições fundamentais para a sociedade, especialmente na área da segurança pública. O investimento realizado é significado de inovação, sustentabilidade e economia, mas também em valorização e reconhecimento ao esforço diário dos policiais. Nosso objetivo é contribuir para que tenham melhores condições de trabalho e, assim, fortalecer ainda mais o serviço prestado à população,” afirmou Ricardo.

Acre

Nível do Rio Acre sobe para 4,65 metros em Rio Branco

Publicado

3 horas atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Rio Acre – Foto: Whidy Melo

O nível do Rio Acre registrou elevação nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, atingindo 4,65 metros às 5h19, segundo o boletim oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Mesmo com a subida, o patamar ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.

O monitoramento também apontou zero milímetro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção da estabilidade no volume do rio durante o período.

Acre

Tadeu Hassem é eleito conselheiro do CRC-AC para mandato 2026–2029

Publicado

3 horas atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Deputado agradece apoio da classe e reforça compromisso com fortalecimento da contabilidade acreana

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) foi eleito conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) para o mandato que começa em 2026 e segue até 2029. A definição ocorreu nesta quarta-feira (6), com a vitória da Chapa 1, que obteve 374 votos.

Contador de formação, Hassem agradeceu o apoio da categoria e afirmou que assume a nova função com disposição para contribuir. Ele também parabenizou o presidente reeleito do CRC-AC, Edberto Gomes, destacando que pretende atuar em parceria com a gestão para fortalecer a classe contábil no estado.

Com a eleição, o parlamentar passa a integrar oficialmente o sistema de representação contábil do Acre, ampliando sua atuação em defesa da transparência pública, da gestão responsável e da valorização dos profissionais da área.

Acre

Acre publica resolução que proíbe celulares em escolas públicas e privadas

Publicado

3 horas atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

O Conselho Estadual de Educação do Acre (CEE/AC) instituiu novas regras para o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, como celulares, tablets e smartwatches, em escolas públicas e privadas da Educação Básica.

A Resolução CEE/AC nº 390/2025, publicada no Diário Oficial de sexta-feira, 14, regulamenta no estado a legislação federal que restringe o uso desses dispositivos durante o período escolar.

Assinada pela presidente do CEE/AC, Elisete Silva Machado, a norma alinha o Acre à Lei Federal nº 15.100/2025 e ao Decreto Federal nº 12.385/2025, que proíbem estudantes de utilizarem celulares e aparelhos similares durante as aulas, recreios e intervalos, com o objetivo de proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes.

A resolução deixa claro que os alunos não podem utilizar smartphones, tablets, smartwatches e dispositivos semelhantes em nenhum momento da rotina escolar, aula, recreio ou intervalos. As únicas exceções permitidas são: uso pedagógico, quando autorizado pelo professor e previsto no Projeto Político-Pedagógico da escola; situações de emergência, como comunicação em casos de saúde, perigo ou contato com serviços públicos e acessibilidade e inclusão, para estudantes com deficiência ou necessidades específicas que utilizem tecnologia assistiva.

Para a Educação Infantil, o texto é ainda mais restritivo. O uso de telas não é recomendado, mesmo para fins pedagógicos, devendo ocorrer apenas em situações absolutamente excepcionais e sempre com dispositivos da própria escola, sob mediação do professor.

As escolas também deverão mapear alunos que necessitam de dispositivos digitais como recurso de acessibilidade, garantindo suporte adequado ao uso.

O uso indevido de aparelhos poderá ser considerado falta grave, com medidas disciplinares aplicadas de forma progressiva. Entre as sanções previstas: advertência verbal ou escrita; recolhimento temporário do aparelho e outras medidas definidas no Regimento Escolar.

Caso o dispositivo seja recolhido, a entrega só poderá ser feita a pais ou responsáveis, seguindo normas internas da escola.

A resolução prevê que o cumprimento das regras será verificado durante processos de credenciamento, autorização e recredenciamento das unidades escolares. Situações graves de descumprimento poderão ser levadas a colegiados e encaminhadas a órgãos competentes.

