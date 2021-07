Energia elétrica fica mais cara em 14 estados após reajuste de concessionárias

Galton Sé, da CNN, em Brasília

Consumidores de 14 estados tiveram um aumento na conta de luz acima do que era esperado, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu aplicar a bandeira vermelha 2, tarifa extra mais cara, em meio à crise hídrica.

A alta nessa conta faz parte do reajuste anual das concessionárias de energia. De janeiro para cá, 31 distribuidoras já repassaram um aumento de 7% aos consumidores. São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul fazem parte da lista de estados com maiores elevações nos preços.

No estado paulista, a maior alta foi na área de atuação da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí Paranapanema-Avaré Ltda (Ceripa), com uma elevação de 15,29%. Já a menor foi a da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), com 1,28%.

A data para o aumento depende do contrato de cada uma das concessionárias.