Enem: tema da redação é perspectivas do envelhecimento da sociedade brasileira

A prova de redação no primeiro dia do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) teve como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, revelou o ministro Camilo Santana em suas redes sociais.

Para a professora do cursinho Objetivo Paula Nogueira, a banca espera que os candidatos falem sobre o conceito de envelhecimento. A redação “tem que incluir proteção, garantias constitucionais de saúde, de trabalho. Tem que ser inclusiva e democrática”.

Ela acredita que muitos estudantes vão falar sobre o preconceito chamado etarismo, da necessidade da Previdência Social se adaptar ao aumento de idosos no Brasil e no mundo. “É uma perspectiva que precisa se adequar ao momento que a gente vive, precisa da atenção do Poder Público e da sociedade cobrando o envelhecimento de forma justa e saudável”.

Independentemente do tema específico proposto a cada ano, a professora do cursinho Objetivo Paula Nogueira explica que a redação do Enem mantém uma linha pedagógica e avaliativa consistente, que vai muito além da mera verificação de habilidades linguísticas.

“A redação no Enem é avaliada por meio de competências, que incluem assimilação de conteúdos adquiridos ao longo do ensino médio, domínio do texto escrito e formas variadas de articulação entre ideias”, afirma Paula.

Contudo, a professora enfatiza que o propósito da prova é mais abrangente. “Mas, sobretudo, essa prova de redação também mira na formação cidadã, que capacita o candidato a entender e avaliar a situação dos temas mais caros à vida em sociedade no Brasil: povos tradicionais, trabalho de cuidado, herança africana entre outros.”

Tendência da prova

Essa perspectiva demonstra uma tendência clara do exame em pautar discussões que exigem dos estudantes uma visão crítica e engajada com as realidades sociais do país.

Para a professora, a prova de redação do Enem desafia os candidatos a “inferir a partir de dados, teorias, fatos reais e ficcionais, que a harmonia social só existe se todos forem reconhecidos, visibilizados e valorizados, sem discriminações de qualquer espécie”.

Desse modo, o objetivo maior é que o texto produzido pelo candidato não apenas demonstre domínio da escrita, mas que “exalte a sociedade justa, inclusiva e democrática, de modo que, para isso, ele possa expressar um raciocínio lógico e bem fundamentado em versão escrita, traduzindo os princípios constitucionais”.

A redação do Enem, portanto, se consolida como um espaço para o exercício da cidadania e a proposição de soluções para os grandes desafios nacionais.

