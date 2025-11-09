Brasil
Enem: tema da redação é perspectivas do envelhecimento da sociedade brasileira
A prova de redação no primeiro dia do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) teve como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, revelou o ministro Camilo Santana em suas redes sociais.
Para a professora do cursinho Objetivo Paula Nogueira, a banca espera que os candidatos falem sobre o conceito de envelhecimento. A redação “tem que incluir proteção, garantias constitucionais de saúde, de trabalho. Tem que ser inclusiva e democrática”.
Ela acredita que muitos estudantes vão falar sobre o preconceito chamado etarismo, da necessidade da Previdência Social se adaptar ao aumento de idosos no Brasil e no mundo. “É uma perspectiva que precisa se adequar ao momento que a gente vive, precisa da atenção do Poder Público e da sociedade cobrando o envelhecimento de forma justa e saudável”.
Independentemente do tema específico proposto a cada ano, a professora do cursinho Objetivo Paula Nogueira explica que a redação do Enem mantém uma linha pedagógica e avaliativa consistente, que vai muito além da mera verificação de habilidades linguísticas.
“A redação no Enem é avaliada por meio de competências, que incluem assimilação de conteúdos adquiridos ao longo do ensino médio, domínio do texto escrito e formas variadas de articulação entre ideias”, afirma Paula.
Contudo, a professora enfatiza que o propósito da prova é mais abrangente. “Mas, sobretudo, essa prova de redação também mira na formação cidadã, que capacita o candidato a entender e avaliar a situação dos temas mais caros à vida em sociedade no Brasil: povos tradicionais, trabalho de cuidado, herança africana entre outros.”
Tendência da prova
Essa perspectiva demonstra uma tendência clara do exame em pautar discussões que exigem dos estudantes uma visão crítica e engajada com as realidades sociais do país.
Para a professora, a prova de redação do Enem desafia os candidatos a “inferir a partir de dados, teorias, fatos reais e ficcionais, que a harmonia social só existe se todos forem reconhecidos, visibilizados e valorizados, sem discriminações de qualquer espécie”.
Desse modo, o objetivo maior é que o texto produzido pelo candidato não apenas demonstre domínio da escrita, mas que “exalte a sociedade justa, inclusiva e democrática, de modo que, para isso, ele possa expressar um raciocínio lógico e bem fundamentado em versão escrita, traduzindo os princípios constitucionais”.
A redação do Enem, portanto, se consolida como um espaço para o exercício da cidadania e a proposição de soluções para os grandes desafios nacionais.
Gabarito extraoficial do Enem
A CNN terá o gabarito extraoficial do exame nos dois dias da prova. A correção será realizada pelo SAS Educação em parceria com o colégio Ari de Sá, de Fortaleza (CE), e a previsão é que esteja no nosso site a partir das 18h30.
CNN Brasil transmite live com correção da prova em tempo real
Você pode acompanhar na CNN Brasil a correção extraoficial ao vivo do exame.
Nos dois domingos de prova, nos dias 9 e 16 de novembro, a partir das 20h, os professores do Objetivo estarão nos nossos estúdios para uma live com a resolução das questões, análises e comentários.
Fonte: CNN
Brasil
Após tornado no Paraná, Inmet mantém alerta laranja para 7 estados
Um tornado deixou rastros de destruição no Paraná. Em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, seis morreram e 775 ficaram feridos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta laranja, neste domingo (9/11), para tempestades, chuvas, alagamentos e granizo em pelo menos sete estados. O aviso começou na manhã de sábado (8/11) e perdura após a passagem de um tornado em São Bonito do Iguaçu, no Paraná, que deixou seis mortos e 775 feridos.
O Inmet não prevê novo tornado, mas mantém alerta de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Além do risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
O aviso vale para moradores do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Alerta laranja
O aviso laranja significa perigo. Situação meteorológica perigosa. “Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades”, diz a descrição do Inmet.
As orientações são:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Ventos de 100km/h
A previsão de ventos que podem atingir os 100 km/h colocam parte do Brasil em estado de alerta neste domingo (9/11). Os prognósticos do Inmet são de fortes ventos costeiros nos litorais de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.
Para a costa de São Paulo e Paraná, especificamente, a previsão destaca o calibre dos ventos em alerta vermelho, o que indica perigo elevado e necessidade de atenção para evitar incidentes.
O norte do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, sul da Bahia, Tocantins e Distrito Federal também podem registrar ventos que podem chegar à casa dos 100 km/h.
Reprodução/Inmet
Alerta amarelo
Um alerta amarelo para chuvas também está vigente para grande parte do país, estendendo-se por todas as cinco regiões do Brasil. Ele cobre grande parte da região Norte, incluindo áreas do Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre.
Além disso, praticamente todo Centro-Oeste está sob aviso, com exceção do Mato Grosso do Sul, que tem apenas a região norte do estado afetada. No Sudeste, a maior parte de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo estará sob alerta amarelo.
O alerta também se estende por extensas áreas do Nordeste, como Bahia, Maranhão e Piauí, além de partes do interior de outros estados. Nessas regiões, são esperados níveis de precipitação de 20 a 50 mm/h e ventos que podem chegar à casa dos 60 km/h. Os alertas terminam neste domingo.
Ventos no Paraná
A passagem de um tornado causou destruição e mortes no Centro-Sul do Paraná, na tarde de sexta-feira (7/11). De acordo com a Defesa Civil, ao menos seis pessoas morreram e mais de 775 ficaram feridas. Os números ainda são preliminares, visto que há uma grande quantidade de escombros espalhados pela região.
Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava, na área rural. Em Rio Bonito do Iguaçu, os mortos são três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.
Brasil
Enem 2025: portões são abertos no primeiro dia de prova
Neste domingo, os candidatos fazem a redação e 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas
O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 começa neste domingo (9). Os portões foram abertos às 12h e serão fechados às 13h (horário de Brasília).
A prova inicia às 13h30 e terá 5 horas e meia de duração. Os candidatos que terminarem o exame mais cedo podem sair a partir das 15h30, de acordo com as regras do edital.
Neste primeiro dia, os estudantes terão a missão de fazer a redação dissertativo-argumentativa, que exige não só domínio da língua, mas também repertório e senso crítico.
Além da redação, eles também responderão a 90 questões objetivas. A prova é dividida em duas grandes áreas: 45 perguntas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, que incluem língua portuguesa, literatura e cinco questões de inglês ou espanhol (conforme a escolha do participante). As outras 45 questões serão de Ciências Humanas e suas Tecnologias, abordando geografia, história, filosofia e sociologia.
Fonte: CNN
Brasil
Mega-Sena concurso 2.938: prêmio acumula e vai a R$ 67 milhões
O sorteio do concurso 2.938 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (8), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 67 milhões.
Veja as dezenas sorteadas:
10 – 14 – 15 – 35 – 44 – 56
• 5 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 44.047,10.
• 4 acertos: 4.955 apostas ganhadoras, R$ 952,43.
O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (11).
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.
