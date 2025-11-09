Enem 2025: portões são abertos no primeiro dia de prova

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta laranja, neste domingo (9/11), para tempestades, chuvas, alagamentos e granizo em pelo menos sete estados. O aviso começou na manhã de sábado (8/11) e perdura após a passagem de um tornado em São Bonito do Iguaçu, no Paraná, que deixou seis mortos e 775 feridos.

O Inmet não prevê novo tornado, mas mantém alerta de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Além do risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O aviso vale para moradores do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Alerta laranja

O aviso laranja significa perigo. Situação meteorológica perigosa. “Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades”, diz a descrição do Inmet.

As orientações são:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Ventos de 100km/h

A previsão de ventos que podem atingir os 100 km/h colocam parte do Brasil em estado de alerta neste domingo (9/11). Os prognósticos do Inmet são de fortes ventos costeiros nos litorais de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.

Para a costa de São Paulo e Paraná, especificamente, a previsão destaca o calibre dos ventos em alerta vermelho, o que indica perigo elevado e necessidade de atenção para evitar incidentes.

O norte do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, sul da Bahia, Tocantins e Distrito Federal também podem registrar ventos que podem chegar à casa dos 100 km/h.

Reprodução/Inmet

Alerta amarelo

Um alerta amarelo para chuvas também está vigente para grande parte do país, estendendo-se por todas as cinco regiões do Brasil. Ele cobre grande parte da região Norte, incluindo áreas do Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre.

Além disso, praticamente todo Centro-Oeste está sob aviso, com exceção do Mato Grosso do Sul, que tem apenas a região norte do estado afetada. No Sudeste, a maior parte de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo estará sob alerta amarelo.

O alerta também se estende por extensas áreas do Nordeste, como Bahia, Maranhão e Piauí, além de partes do interior de outros estados. Nessas regiões, são esperados níveis de precipitação de 20 a 50 mm/h e ventos que podem chegar à casa dos 60 km/h. Os alertas terminam neste domingo.

Imagem colorida

Ventos no Paraná

A passagem de um tornado causou destruição e mortes no Centro-Sul do Paraná, na tarde de sexta-feira (7/11). De acordo com a Defesa Civil, ao menos seis pessoas morreram e mais de 775 ficaram feridas. Os números ainda são preliminares, visto que há uma grande quantidade de escombros espalhados pela região.

Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava, na área rural. Em Rio Bonito do Iguaçu, os mortos são três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.