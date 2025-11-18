Enem 2025: Inep anula três questões da prova; entenda

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) afirmou que vai acionar a Polícia Federal para anular três questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. A medida foi tomada após a identificação de “relatos de antecipação de questões similares” às do exame.

Em nota oficial, o Instituto reafirmou “a isonomia, lisura e validade das provas” da edição. A decisão pela anulação partiu da comissão assessora responsável pela montagem das provas, que analisou as circunstâncias com base em informações sobre a montagem do teste.

“Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova.”

O Inep afirma que o Enem utiliza a TRI (Teoria da Resposta ao Item) para apuração de seus resultados. “A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição”, disse em nota.

A Polícia Federal foi acionada, segundo o Inep, para “apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”.

O Inep finalizou a nota dizendo que promove “diversas estratégias para calibrar as questões” do Banco Nacional de Itens e que “rigorosos protocolos de segurança” foram cumpridos em todas as etapas do exame.

“Adivinhador” do Enem

O cancelamento das questões acontece em meio a boatos que começaram a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira (18) que um estudante de medicina fez uma live dias antes da prova com o conteúdo que acabou, de fato, caindo no exame.

O cearense Edcley Teixeira, responsável pela live, apresenta-se nas redes sociais como um “mentor” de estudos. Com 17,5 mil seguidores no Instagram, o autodeclarado guru ostenta uma série de publicações onde detalha a habilidade de prever questões da prova.

Ele inclusive participou do Prêmio Capes Talento Universitário, um programa realizado pelo MEC (Ministério da Educação), em que candidatos do Enem de edições passadas são submetidos a uma prova de conhecimentos gerais.

Em um dos stories, Edcley alega que as questões do prêmio são reutilizadas como base para futuros itens do Enem.

Inep entra em cena

Diante da repercussão, o Inep se manifestou, classificando o caso como “similaridades pontuais” e anunciou a anulação de três itens.

Especialistas ouvidos pela CNN explicaram que o banco de itens do Enem é construído a partir de pré-testes, e que os criadores de conteúdo podem ter tido acesso a versões antigas desses testes, explorando uma brecha no processo que lhes permitiu fazer previsões com alto grau de acerto.