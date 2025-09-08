Endril Lima conquista o título do Campeonato Paulista de Montanha na Elite e no Sub-23

O acreano Endril Lima segue conquistando resultados expressivos no ciclismo de São Paulo, o melhor do Brasil. O atleta do Time Iracemápolis ganhou nesse domingo, 7, o título do Campeonato Paulista nas categorias Elite e Sub-23. A prova com 29 quilômetros de percurso foi realizada em Mairiporã.

“Essa foi a serra mais dura da minha vida com uma prova sendo bem disputada até a linha de chegada. Me senti bem desde o começo da prova, mas sabia do grande desafio porque escalada não é um ponto muito forte dentro das minhas características. Consegui superar os meus limites e conquistei uma grande vitória”, declarou Endril Lima em uma rede social.

1.180 metros de altitude

A prova foi fechada no Pico Olho D´Água com 1.180 metros de altitude tornando a disputa ainda mais complicada. O Paulista de Montanha marcou o início de uma série de grandes eventos da Federação Paulista de Ciclismo (FPC) no mês de setembro.

