Encontro de Vereadores oferece palestras de gestão, fiscalização e comunicação pública

O Acre agora é o segundo estado do Norte do Brasil que realiza a cirurgia de transplante de tecido ósseo. Duas mulheres foram beneficiadas no dia 3 de junho com o procedimento, que conta com o apoio do Centro Universitário Uninorte.

A iniciativa aconteceu na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) e simboliza o avanço da saúde pública estadual, ao internalizar um procedimento de alta complexidade até então indisponível localmente.

Além de uma extensa preparação técnica, logística e institucional, envolvendo a capacitação da equipe multiprofissional, a ação conta com parcerias estratégicas, como o suporte técnico-científico do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), referência nacional na área e da Uninorte.

A instituição de ensino superior doou um ultrafreezer. O item será utilizado para o armazenamento das peças que serão recebidas para o serviço de transplante, devido à necessidade de conservação em baixa temperatura, estendendo ainda mais o serviço histórico de qualidade no estado.

Nesta quarta-feira (4), o Centro Universitário Uninorte, representado pelo empresário Ricardo Leite, e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, foram homenageados pelo apoio essencial na importante realização, que deve beneficiar toda a população acreana.

Além de ampliar a oferta de serviços especializados, a atividade contribui para a redução do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), gerando economia aos cofres públicos e promovendo melhor qualidade de vida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)

