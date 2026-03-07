Encontro Binacional debate violência de gênero contra mulheres migrantes na fronteira

Com o tema “Reconhecer-nos. Cuidar-nos. Fortalecer redes na fronteira”, o Encontro Binacional Violência de Gênero em Mulheres Migrantes foi realizado nesta sexta-feira (06), no auditório do Senac, reunindo autoridades brasileiras e bolivianas para discutir políticas de proteção, cooperação institucional e fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade na região de fronteira.

O evento foi promovido pelo Consulado do Estado Plurinacional da Bolívia no Brasil, com sede em Epitaciolândia, e contou com a participação de representantes de instituições públicas, organismos internacionais e forças de segurança dos dois países. Também participaram estudantes e representantes das universidades bolivianas de medicina UPDS (Universidad Privada Domingo Savio), UNITEPC (Universidad Técnica Privada Cosmos) e UAP (Universidad Amazónica de Pando).

O encontro também foi realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 08 de março, reforçando a importância do debate e da união de esforços no combate à violência de gênero e na garantia de direitos às mulheres.

A cônsul boliviana e anfitriã do encontro, Daniela Deysi Vélez Quijhua, destacou a importância da união entre as instituições para garantir proteção às mulheres migrantes.

“Este encontro fortalece o diálogo entre Brasil e Bolívia para enfrentar a violência de gênero, especialmente contra mulheres migrantes que muitas vezes se encontram em situação de vulnerabilidade.

Precisamos construir redes de proteção cada vez mais fortes na região de fronteira”, afirmou.

Representando o prefeito Carlinhos do Pelado, a secretária municipal de Assistência Social de Brasiléia, Suly Guimarães, ressaltou o compromisso do município com as políticas de proteção às mulheres.

“A Prefeitura de Brasiléia tem buscado fortalecer as políticas públicas de proteção e acolhimento às mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Participar deste encontro binacional reforça nosso compromisso de ampliar parcerias e garantir mais segurança e dignidade para todas”, destacou.

Participaram do encontro autoridades brasileiras e bolivianas, entre elas Maria da Luz, representante da Secretaria de Direitos Humanos do Acre; Tenente Coronel Cristiane Soares, comandante da Polícia Maria da Penha; Edilaina Braga, do Organismo de Políticas para as Mulheres; Iamara Andrade, representante da Organização Internacional para as Migrações (OIM/ONU); Coronel Leonardo Ismael Felipez, diretor da Força de Luta Contra a Violência da Polícia Boliviana; Tales Rafael, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar; Andrés Vanegas Justiniano, diretor de Migração de Pando; promotor do Ministério Público em Epitaciolândia; e o inspetor Guilherme Nunes, da Polícia Rodoviária Federal.

Durante o evento, Maria da Luz, Cristiane Soares, Suly Guimarães e Iamara de Andrade receberam placa e título de reconhecimento concedidos pelo Consulado da Bolívia, em homenagem à dedicação e aos serviços prestados na defesa das mulheres, especialmente migrantes em situação de risco.

Em nome das homenageadas, Maria da Luz ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as instituições. “Receber este reconhecimento reforça nosso compromisso de continuar trabalhando em rede para proteger as mulheres, principalmente aquelas que enfrentam situações de violência e vulnerabilidade na região de fronteira”, disse.

A comandante da Polícia Maria da Penha, Cristiane Soares, também destacou o papel das forças de segurança na proteção das vítimas.

“Nosso trabalho é garantir que nenhuma mulher se sinta sozinha diante da violência. Fortalecer a cooperação entre instituições brasileiras e bolivianas é fundamental para ampliar a proteção e o atendimento às vítimas”, afirmou.

A representante da OIM/ONU, Iamara de Andrade, enfatizou o olhar especial voltado às mulheres migrantes. “As mulheres migrantes muitas vezes enfrentam múltiplas vulnerabilidades. Por isso, fortalecer redes de apoio e cooperação entre países é essencial para garantir direitos e proteção”, concluiu.

