Enchente do Rio Acre afeta mais de 23 mil pessoas em Rio Branco; nível do rio chega a 15,82 metros

Defesa Civil registra 41 bairros e 16 comunidades rurais atingidas; 123 famílias estão em abrigos e outras 234 desalojadas

A enchente do Rio Acre já impacta cerca de 23.681 pessoas em Rio Branco, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil Municipal, divulgado neste domingo (16). O nível do rio atingiu 15,82 metros na medição das 15h, mantendo-se estável desde o meio-dia, após uma elevação registrada no início do dia.

A situação é crítica, com 41 bairros da capital e 16 comunidades rurais afetados pelas águas. Ao todo, 6.358 famílias foram atingidas, sendo que 123 delas estão abrigadas em três centros de acolhimento ativos na cidade. Outras 234 famílias estão desalojadas, buscando refúgio temporário com parentes ou amigos.

A Defesa Civil tem atuado em conjunto com outros órgãos para prestar assistência às vítimas, distribuindo alimentos, água potável e kits de higiene. Equipes de resgate também estão mobilizadas para auxiliar em casos de emergência.

O governo municipal e estadual monitoram a situação de perto, alertando a população para os riscos de novas elevações no nível do rio. A previsão é de que as águas permaneçam altas nos próximos dias, o que pode agravar ainda mais o cenário.

Enquanto isso, as famílias atingidas buscam reconstruir suas rotinas em meio à adversidade. A solidariedade da comunidade tem sido fundamental, com doações e voluntários se unindo para ajudar os mais afetados. A Defesa Civil reforça a importância de seguir as orientações das autoridades e evitar áreas de risco.

A enchente do Rio Acre é um fenômeno recorrente na região, mas a magnitude deste ano tem chamado a atenção pelas proporções e pelo número de pessoas afetadas. As ações de prevenção e resposta continuam sendo prioridade para minimizar os impactos da cheia.

