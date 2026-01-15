Enade: Inep abre prazo para regularização de quem faltou à prova

Quem não conseguiu comparecer à aplicação da prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025, pode regularizar a situação para colar grau. De acordo com o Instituto Anísio Teixeira (Inep), os faltosos podem fazer a solicitação de dispensa de prova, no período de 14 de janeiro a 6 de fevereiro, no sistema do exame.

O pedido deve ser realizado pelo estudante ou pela instituição de educação superior, a depender da motivação da ausência.

A inscrição é obrigatória para todos os alunos de cursos de licenciatura, bacharelado e superiores de tecnologia habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas.

A lista de estudantes em situação regular também já saiu.

O Enade é feito anualmente pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). O exame avalia o rendimento de quem está concluindo os cursos de graduação para aferir a qualidade do conteúdo previsto nas diretrizes curriculares e assim verificar a qualidade dos cursos oferecidos. Além disso, verifica o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial.

Próximo Enade

Estão abertas ainda, as inscrições para o cadastramento e a seleção de docentes interessados em elaborar e revisar itens do Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES). As inscrições devem ser feitas até 13 de fevereiro. Os materiais produzidos subsidiarão a próxima prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Podem participar docentes e pesquisadores vinculados a instituições de educação superior, públicas ou privadas, que atuam ou tenham atuado nos últimos 24 meses na área de inscrição.

Foi aberto cadastro para bacharelado e cursos tecnológicos nas seguintes áreas:

Áreas de bacharelado: arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências biológicas, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, química e sistemas de informação.

Cursos tecnológicos em: análise e desenvolvimento de sistemas, gestão ambiental, gestão da tecnologia da informação e redes de computadores.