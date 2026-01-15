Empresas participantes registraram crescimento de 48% no indicador de produtividade no ciclo 01/2025

Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) do Baixo Acre e do Juruá já podem se inscrever para participar do ciclo 2026 do Programa ALI Produtividade, uma iniciativa do Sebrae que tem como objetivo melhorar processos, aumentar a produtividade e impulsionar o faturamento dos pequenos negócios.

As inscrições estão abertas até 27 de fevereiro de 2026 e são totalmente gratuitas. O programa é 100% subsidiado pelo Sebrae, ou seja, não há nenhum custo para as empresas participantes.

As empresas interessadas devem estar localizadas nas cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Como funciona o ALI Produtividade

As empresas selecionadas recebem acompanhamento por seis meses de um Agente Local de Inovação (ALI), que atua diretamente no negócio, ajudando a:

• Identificar gargalos e oportunidades;

• Melhorar processos internos;

• Reduzir custos e aumentar resultados;

• Implantar soluções inovadoras de forma prática.

De acordo com Katiele Maia, gestora do projeto no Baixo Acre, os resultados alcançados durante o ciclo 01/2025 comprovam a eficácia do Programa ALI Produtividade. “As empresas participantes registraram aumento médio de 23,8% no faturamento e crescimento de 48% no indicador de produtividade. Esses resultados são fruto de uma jornada acompanhada, que une inovação, melhoria de processos e aplicação prática de soluções para os desafios reais dos pequenos negócios”, declarou.

O ALI Produtividade faz parte do Programa Brasil Mais Produtivo, uma parceria entre o Sebrae e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Como se inscrever

Para participar, os interessados devem:

Preencher o formulário de inscrição on-line: https://forms.office.com/r/ jkn6GwYXVk

Aguardar o contato da equipe do Sebrae para validação das informações.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (68) 3216-2226 ou pelo site https://cloud.divulga. sebraeac.com.br/ali

