Empresas de Acre, Mato Grosso e Rondônia ganham vitrine no mercado peruano com apoio do Sebrae

Cerca de 60 negócios se reuniram para ampliar as oportunidades de exportação

Nesta quinta-feira (25), empreendedores do Acre, Mato Grosso e Rondônia participaram de um encontro de negócios realizado em Lima, no Peru, com o objetivo de abrir novos caminhos para a exportação de produtos brasileiros.

A ação, promovida em parceria pelas unidades do Sebrae nos três estados, reuniu aproximadamente 30 empresas brasileiras e 30 peruanas, criando um ambiente estratégico para troca de informações, negociação e prospecção de parcerias.

Para a CEO da empresa Frutayce, Mari Savaris, a experiência foi bastante positiva. “Foi um momento de grande exposição para nossa marca, tanto no cenário nacional, quanto internacional”, destacou.

Durante o encontro, foram debatidos pontos-chaves para quem deseja atuar no comércio exterior, como questões tarifárias, logística e a legislação de comercialização entre os dois países.

De acordo com o gestor do Projeto de Internacionalização do Sebrae no Acre, Aldemar Maciel, a aproximação comercial traz benefícios diretos para os empresários e para a sociedade em geral. “O Sebrae tem o compromisso de fortalecer essas empresas e criar um ambiente favorável à comercialização”, afirmou.

O mercado peruano demonstrou especial interesse em produtos derivados da mandioca e do cacau, cadeias produtivas de forte relevância para as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

